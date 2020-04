Bubba Wallace foi às redes sociais nesta quinta-feira para falar sobre o uso de uma ofensa racial por Kyle Larson e suas consequências.

O incidente ocorreu no domingo à noite, durante evento do iRacing. A corrida, que estava sendo transmitida por vários pilotos que competiam, teve Larson fazendo uma verificação de microfone, em que utilizou uma palavra de cunho racista.

Desde então, ele foi suspenso pela NASCAR por tempo indeterminado e demitido da Chip Ganassi Racing. No início desta semana, Larson postou um vídeo expressando suas desculpas e arrependimento.

Nesta quinta-feira, Bubba Wallace, o único piloto negro da NASCAR em tempo integral, divulgou sua própria declaração. Ele explicou que ele e Larson conversaram desde o incidente, com Wallace dizendo que suas "desculpas eram sinceras” e que suas emoções e orgulho foram “destruídos".

Wallace explicou suas emoções após o uso da palavra por Larson, os estereótipos que a NASCAR trabalha tanto para se afastar nos últimos anos e como ele se sente com a reação dividida dos fãs.

Declaração de Bubba Wallace

“Por mais que eu não quisesse me envolver, eu estava desde o começo. Há uma parte do meu passado e da minha cultura que se sente atacada e magoada, e a outra parte se sente confusa e zangada. Vamos começar com a palavra utilizada. Não é apenas uma palavra. Há uma tonelada de significados negativos por trás dela. Não importa se uma pessoa a usa de maneira ofensiva ou não. A palavra traz muitas lembranças terríveis para as pessoas e as famílias e as traz de volta a um tempo em que nós, como comunidade e raça humana, tentamos fugir ao máximo.

O esporte fez do combate a esse estereótipo uma de suas principais prioridades. A NASCAR tem feito o possível para se distanciar dos rótulos de 'esporte racista e de rednecks'. Diversidade e inclusão são as principais prioridades do esporte. Com isso dito, dói ver a comunidade afro-americana lançar imediatamente a NASCAR debaixo do ônibus com o 'Não estou chocado, é a NASCAR'. “A NASCAR tem sido e será muito melhor do que como fomos representados nas últimas semanas. Como a pessoa que tem a maior voz sobre esse assunto em nosso esporte, é difícil falar disso porque não imaginava que estivéssemos aqui. Um trabalho melhor com a inclusão? Absolutamente, é um problema mundial, não apenas no nosso esporte. Nós, como seres humanos, sempre podemos fazer melhor.

O que Larson disse estava errado, seja em privado ou em público. Não há área cinzenta. Vi o incidente na noite em que aconteceu e, em 5 minutos, Kyle me mandou uma mensagem. Ele me ligou na manhã seguinte também. Por fim, liguei para ele no FaceTime para conversar 'cara a cara' e tivemos uma boa conversa, seu pedido de desculpas foi sincero. Suas emoções e orgulho foram destruídos. Discutimos porque ele escolheu usar essa linguagem e eu compartilhei meus pensamentos. Eu disse a ele, era muito fácil para ele usar a palavra e ele tem que fazer melhor e tirá-la do seu vocabulário. Não há lugar para essa palavra neste mundo. Não estou bravo com ele e acredito que ele, junto com a maioria das pessoas, merece segundas chances e merece espaço para melhorar. Desejo a ele e sua família nada além do melhor. E estou mais do que disposto a trabalhar com ele para tratar da diversidade e inclusão em nosso esporte.”

Desde domingo, leio constantemente minhas menções e o feed do Twitter. Alguns comentários com os quais eu concordo, mas a maioria me deixa perplexo. Como atleta, imediatamente nos tornamos representativos de algo maior que nós mesmos. Isso é algo que a maioria das pessoas não entende. Somos embaixadores de nossos parceiros, membros de equipes, famílias e o órgão sancionador. Todas as pessoas são afetadas. Uma pergunta que sempre recebo é 'qual é a pior parte de ser atleta'. Eu sempre respondo com a forma como somos colocados em um pedestal. Tudo o que fazemos, comemos e dizemos está sob um microscópio. Mas uma pessoa "normal" pode fazer o que quiser. Alguns chamam de injusto? Claro, mas é isso que assinamos a partir do dia 1.

Sou o melhor embaixador? Absolutamente não. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito. Somos todos humanos, cometemos erros. A parte que mais me irrita são as pessoas que dizem 'mas se Bubba dissesse isso, nada aconteceria'. Deixe-me jogar o livro de regras para você primeiro. Como membro da NASCAR, não faremos ou causaremos uma declaração ou comunicação pública que critique, ridicularize ou deprecie a raça, cor, credo, origem, sexo, orientação sexual, estado civil, religião, idade ou condição de deficiência de outra pessoa. EU SOU UM MEMBRO DA NASCAR. Orgulhoso também. Eu esperaria e deveria ser mantido no mesmo padrão que qualquer outro membro do esporte. Acho que todos podem aprender algo com o que aconteceu nessas últimas semanas. Estou ansioso para recomeçar a temporada e continuar nosso momento!”

