Kyle Larson conquistou uma vitória imponente no reconfigurado Charlotte Roval, à frente de Christopher Bell e William Byron, em corrida que eliminou mais quatro pretendentes ao título da NASCAR Cup Series.

Embora Larson estivesse tranquilo, os pilotos que estavam perto da linha de corte da classificação para a próxima fase foram colocados sob pressão, sendo o mais destacado Tyler Reddick. Tudo começou com a vitória no estágio 1 para o piloto da 23XI Racing, apenas para então atingir a lateral do carro de seu chefe, Denny Hamlin, no início do segundo estágio, danificando os dois carros. A equipe conseguiu fazer os reparos e ele fez uma corrida de recuperação com pneus novos.

Nas voltas finais, Reddick diminuiu a diferença para Joey Logano e o ultrapassou na classificação por pontos, que era a última vaga para a próxima fase.

Logano, bicampeão da NASCAR Cup Series, foi eliminado, mas não por muito tempo. Depois da inspeção pós-corrida, Alex Bowman foi desclassificado da prova por não atender ao requisito de peso mínimo. A penalidade o colocou fora dos playoffs e trouxe Logano de volta.

Austin Cindric, que terminou em quarto, também caiu fora da disputa pelo título. Daniel Suarez e Chase Briscoe também foram eliminados junto com Bowman, mas a Hendrick Motorsports pode apelar.

A NASCAR Cup Series inicia a sua ‘semi-final’ no próximo domingo, em Las Vegas.

Resultado

