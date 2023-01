NASCAR: Harvick confirma aposentadoria após temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

Kevin Harvick confirmou seus planos de aposentadoria da NASCAR Cup Series após a temporada de 2023. Este será o último de Harvick como piloto da Stewart-Haas Racing, após carreira digna de Hall da Fama.

O Motorsport.com apurou que Harvick deve se juntar à FOX Sports em 2024 como comentarista, mas nada sobre isso foi confirmado publicamente ainda.

“Não há absolutamente nada no mundo que eu goste mais de fazer do que ir para a pista, e estou realmente ansioso por esta temporada”, disse Harvick. “Mas, ao longo dos anos, sabia que chegaria um dia em que teria que tomar uma decisão. Quando seria a hora de se afastar dos carros?

“Eu procurei pessoas e escolhi seus cérebros. Quando perguntei a eles quando sabiam que era o momento certo, eles disseram que simplesmente aconteceria e você perceberia que era o momento certo. Você fará um plano e decidirá quando será seu último ano.

“É definitivamente difícil entender quando é o momento certo, porque tivemos a sorte de correr bem. Mas às vezes há apenas outras coisas acontecendo que se tornam mais importantes e, para mim, chegou a hora.”

Ele encerrará sua carreira com mais de 800 participações na Cup, fazendo sua estreia nas circunstâncias mais sombrias em 2001. Com a trágica morte do lendário Dale Earnhardt Sr. na última volta do Daytona 500, Harvick foi escolhido para substituí-lo.

Tarefa aparentemente impossível

Com apenas 25 anos, Harvick enfrentou a pressão e venceu em sua terceira corrida, derrotando Jeff Gordon em um final emocionante em Atlanta. O momento foi apenas o começo, quando ele venceu dezenas de corridas.

“A morte de Dale mudou nosso esporte para sempre e mudou minha vida para sempre e a direção que ela tomou”, acrescentou Harvick. “Demorei muito para me sentir confortável para realmente pensar nas coisas que aconteceram naquele dia”.

Em 2014, ele ingressou na Stewart-Haas Racing e conquistou seu primeiro e único campeonato naquela primeira temporada.

No ano passado, aos 46 anos, ele venceu duas corridas consecutivas e chegou aos playoffs pelo 13º ano consecutivo.

Suas 60 vitórias o colocam em nono lugar na lista dos maiores vencedores de todos os tempos, igual a Kyle Busch e logo atrás do próprio Earnhardt (76).

Olhando para a divisão secundária da NASCAR, ele também teve imenso sucesso, com 47 vitórias na Xfinity Series e dois campeonatos, em 2001 e 2006.

A turnê de despedida de Harvick começa no próximo mês, com o The Clash, no Los Angeles Memorial Coliseum, antes de correr a Daytona 500 pelo 22º ano consecutivo. Ele venceu o evento da joia da coroa de forma espetacular em 2007 e espera ingressar em um clube exclusivo de pilotos que o venceu mais de uma vez.

