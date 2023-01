Carregar reprodutor de áudio

Helio Castroneves vem se preparando para mais uma edição das 24 Horas de Daytona, corrida em que vem de duas vitórias, com o Acura ARX-06 largando da pole position. Porém, um dos assuntos mais palpitantes da entrevista coletiva em que o brasileiro participou não foi sua participação no evento da IMSA, mas em outra corrida também em Daytona.

Após negociar com a The Money Team, equipe de propriedade do pugilista Floyd Mayweather, Castroneves admitiu que não tentará correr nas 500 Milhas de Daytona.

“Infelizmente para mim, falta de experiência, sem testes”, disse Castroneves. "Muitas coisas. Eu acredito que seria um pouco difícil me lançar em tão pouco tempo, e ir para um lugar onde você precisa garantir vaga para correr. Então, a partir de agora, sim, posso garantir que isso não vai acontecer.

“Mas tivemos uma oportunidade. Só precisamos elaborar um pouco mais para me dar um pouco mais de experiência nisso. Portanto, há mais coisas pela frente, mas a partir de agora, quero me concentrar no programa da IndyCar também nas 24 Horas de Daytona.”

“Eu posso vir, assistir e continuar a dar uma olhada e ver o que vai acontecer no futuro”, disse ele.

Mesmo sem estar presente na maior corrida da categoria, Castroneves estará em pelo menos uma corrida em oval da NASCAR Cup Series, segundo o staff do piloto brasileiro.

A única vez em que um brasileiro competiu nas 500 Milhas de Daytona foi com Christian Fittipaldi, em 2003, terminando na 35ª posição entre os 43 carros que largaram.

Castroneves sempre demonstrou interesse em ao menos correr em algumas provas da NASCAR, mas seu ex-chefe, Roger Penske, sempre negou esta possibilidade.

O assunto voltou à tona no ano passado, após vencer a etapa do Five Flags Speedway da Superstar Racing Experience (SRX). O brasileiro revelou uma aposta com o vice-presidente da categoria, Don Hawk, que o levaria à maior categoria do automobilismo norte-americano em caso de êxito na SRX. Desde então, dirigente e piloto tentam esta nova investida.

VÍDEO: Rico Penteado explica mudanças da F1 para 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music