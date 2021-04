NASCAR: Logano voa em acidente durante prova em Talladega

O superspeedway de Talladega, no Alabama, é famoso na NASCAR pelos ‘big ones’, acidentes que envolvem um grande número de carros ao mesmo tempo. Mas neste domingo (25) a pista foi testemunha de um outro tipo de incidente, mas igualmente forte.

No fechamento do primeiro segmento da corrida, Joey Logano levantou voo – literalmente – após toque de Denny Hamlin. O piloto da Penske conseguiu retornar ao asfalto com as rodas para baixo e saiu do susto sem sofrer qualquer lesão.

Logano estava lutando pela liderança em Talladega quando de repente se viu de cabeça para baixo no meio do pelotão.

“Acho que não sei exatamente o que pensar”, disse o piloto.

“É um produto dessa corrida. Por um lado, tenho muito orgulho de guiar um carro que é seguro, e de poder passar por um acidente como esse e sair e falar sobre isso. Por um lado, sou feito para estar no acidente e, por outro, estou feliz por estar vivo."

"Estou a um passo da mesma situação que Ryan Newman acabou de passar. Só não acho que isso seja aceitável."

Logano estava se referindo ao acidente de Newman na última volta da Daytona 500 de 2020, onde o piloto veterano sofreu um ferimento na cabeça depois de ser atingido por outro carro de cabeça para baixo.

"Alguém já se machucou e nós ainda estamos fazendo isso, então não é muito inteligente. Ao mesmo tempo, agradeço por guiar um carro tão seguro e o que a equipe Penske fez pela segurança desses carros para que eu possa estar vivo para falar sobre isso", concluiu.

