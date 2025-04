Que a NASCAR é cheia de caos você já deve saber, mas, dessa vez, os pilotos da categoria da base levaram as coisas para outro nível. Zack Staley e Justin Alverson causaram um alvoroço após a corrida que aconteceu no Estádio Bowman Gray.

Acontece que os dois pilotos precisaram ser separados pelos fiscais de pista, porque saíram no soco após a etapa. Tudo começou com Staley dando uma 'fechada' no companheiro de pista, bloqueando a passagem de Alverson e dando um toquinho na frente do carro #82.

Foi então que Justin respondeu e bateu na lateral do carro número 7, estragando ainda mais a parte frontal de seu veículo. Mas achou mesmo que ia parar por aí? Claro que não.

Zack deixou seu carro e partiu para cima de Alverson, mas foi segurado por um dos fiscais de pista. Irritado, Justin também saiu do carro, ainda com o capacete e parte para cima do rival. Os seguranças e fiscais da pista tentam separar os dois. Foi preciso um grupo inteiro para apartar a briga e colocar um ponto final no caos.

