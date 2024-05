Christopher Bell conquistou uma vitória importante na Coca-Cola 600 deste domingo à noite, depois que a corrida mais longa da NASCAR Cup Series foi interrompida por fortes tempestades.

Durante uma amarela por uma rodada de Corey LaJoie, Christopher Bell foi o primeiro a sair dos boxes e assumiu o comando quando a corrida foi reiniciada na volta 236 das 400 voltas programadas no Charlotte Motor Speedway.

Com ‘ar limpo’, Bell foi capaz de ampliar sua vantagem sobre Brad Keselowski quando Byron fez uma manobra incrível, passando por dois carros usando a grama interna, para passar para o terceiro lugar.

A chuva fraca forçou a NASCAR a acionar uma amarela na volta 246 e três voltas depois um raio na área forçou a paralisação da corrida. Com a corrida considerada oficial, já que estava mais da metade concluída, a NASCAR declarou Bell o vencedor por volta das 23h30 no horário local, 0h30 no horário de Brasília.

É a segunda vitória da temporada de 2024 para Bell, que também venceu no início deste ano em Phoenix, e a oitava de sua carreira.

A parada antecipada da corrida de domingo à noite também impediu Kyle Larson de fazer uma única volta em seu Chevrolet #5 da Hendrick Motorsports.

No início do dia, Larson competiu em sua primeira 500 Milhas de Indianápolis, mas a corrida foi adiada várias horas por causa da chuva. O piloto da Xfinity Series, Justin Allgaier, começou a corrida da NASCAR no lugar de Larson.

Larson permaneceu na Indy e terminou em 18º antes de partir quase imediatamente para Charlotte. Ele chegou à pista durante a amarela por chuva e se preparou para entrar no carro após o acionamento da bandeira vermelha.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series será em Gateway, no próximo fim de semana.

Resultado

Leclerc vence, Piastri 2º e Max 6º em GP de Mônaco caótico após batidas

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!