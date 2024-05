A NASCAR Cup Series lançou nesta segunda-feira uma competição estilo mata-mata para estrear em 2025, que contará com 32 pilotos e incluirá um prêmio de US$ 1 milhão.

Algo imensamente popular na NBA, o astro da NASCAR Denny Hamlin criou sua própria versão no ano passado, depois de apresentar a ideia de introduzir um torneio de meio de temporada no mundo das corridas de stock car.

A NASCAR tomou agora medidas para criar o seu próprio torneio, que abrangerá cinco corridas durante os meses de verão (do hemisfério norte) da temporada de 2025, alinhando-se com os eventos transmitidos pela TNT Sports.

“Com o lançamento de nossas novas parcerias de direitos de mídia em 2025, ficamos entusiasmados com a parceria com a Prime Video e a TNT Sports para colaborar em conceitos de envolvimento dos fãs que impulsionam as histórias em nosso esporte e a inovação de uma perspectiva de produção”, disse Brian Herbst, vice-presidente sênior da NASCAR Mídia e Produções. “A ideia de um torneio durante a temporada foi discutida na indústria da NASCAR e, à medida que começamos a nos concentrar em adicionar elementos promocionais que gerassem interesse ao longo da temporada, ficamos entusiasmados com a oportunidade de aproveitar o peso de marketing da Amazon e da TNT Sports para dar vida a esse conceito.”

“Ter confrontos diretos entre pilotos em cada uma das corridas da NASCAR Cup Series adicionará um elemento atraente de envolvimento dos fãs em plataformas de mídia como TNT, Bleacher Report, House of Highlights e plataformas digitais NASCAR.”

O vencedor receberá US$ 1 milhão em prêmios em dinheiro. A classificação do torneio de 32 pilotos será estabelecida pela posição final nas três corridas anteriores, que serão transmitidas pela Amazon Prime. O desempate será determinado pelo próximo melhor resultado, seguido pela posição de pontos na temporada regular.

Os pilotos então competirão frente a frente com o melhor colocado avançando para a próxima rodada.

“Nunca foi um momento melhor para ser um fã do automobilismo, e este novo torneio da temporada trará uma nova dinâmica competitiva aos fins de semana de corrida de verão da NASCAR”, disse Craig Barry, vice-presidente executivo e diretor de conteúdo da TNT. Esportes. “A TNT Sports sempre esteve na vanguarda da criatividade e inovação, e a NASCAR é um parceiro perfeito para dar vida a essa visão em nossas redes e plataformas.”

“Estamos entusiasmados por fazer parte do primeiro torneio da temporada da NASCAR na próxima temporada”, disse Charlie Neiman, chefe de parcerias esportivas do Prime Video. “Este torneio mostrará a capacidade da liga de impulsionar a inovação e envolver os fãs com o aumento da competição durante uma parte importante do calendário da NASCAR.”

