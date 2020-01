Villeneuve vira dono de equipe na NASCAR Euro Series

Jacques Villeneuve terá em uma equipe na NASCAR Euro Series em 2020. O campeão mundial de Fórmula 1 de 1997 e seu amigo de infância, Patrick Lemarie, expandem sua academia de jovens pilotos.

Villeneuve e Lemarie fundaram a academia FEED Racing no ano passado, na mesma temporada em que Villeneuve fez seu retorno às corridas na principal divisão da Euro Series.

A equipe FEED Racing fará duas inscrições em período integral para a Euro 2020, para Villeneuve e Lemarie, com possibilidade de expansão para quatro carros.

Lemarie compartilhará sua entrada com o piloto belga de 17 anos, Simon Pilate.

"Este é um projeto que visa dar aos jovens talentos a oportunidade de crescer e se tornar profissionais nas corridas", disse Villeneuve.

"Eu sempre amei esse tipo de carro e corrida e, depois de ganhar experiência valiosa no ano passado na NWES, estamos prontos para dar o próximo passo."

"Com Patrick, nos conhecemos desde os oito anos de idade, ele era o piloto de teste da BAR na Fórmula 1 e fundamos a academia FEED Racing juntos, então esse é um passo natural à frente.”

"O carro Euro NASCAR é perfeito para aprender o básico de guiar um carro de corrida.”

"É ousado e agressivo, não possui recursos eletrônicos e muita potência e, como dois pilotos compartilham o carro, poderemos fazer um trabalho eficiente junto com nossos jovens pilotos."

"A NASCAR Whelen Euro Series pode abrir um caminho de desenvolvimento muito interessante para eles e, nos próximos meses, avaliaremos a oportunidade de expandir para três ou quatro carros, oferecendo mais pilotos de ponta e talentos futuros."

Villeneuve terminou em oitavo em pontos na divisão Pro da Euro Series em 2019, com duas poles.

Para sua segunda temporada no campeonato, o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 1995 diz que "o progresso será o elemento-chave."

"Pessoalmente, quero me sair melhor do que no ano passado e isso inclui, logicamente, lutar pelo campeonato e trazer para casa algumas vitórias", acrescentou.

"O mesmo será para todos os nossos pilotos, queremos que os pilotos do EuroNASCAR Pro possam competir na frente e os pilotos do EuroNASCAR 2 para mostrar que podem alcançar o topo do campeonato em 2021."

Confira imagens da temporada 1997 da F1, com Villeneuve campeão