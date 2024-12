A Fórmula 1 sofre alterações que acontecem de maneira muito rápida e, raramente, erros e pontos muito fracos são perdoados. Portanto, a chegada de novatos é algo assistido de muito perto e suas carreiras podem chegar ao fim antes mesmo da conclusão da temporada.

Jack Doohan foi promovido ao assento regular da Alpine no GP de Abu Dhabi, fazendo sua estreia ainda em 2024 após a demissão dramática de Esteban Ocon. No entanto, ele se encontra em uma posição complicada, com Sergio Pérez e Franco Colapinto à espreita.

O ex-piloto de F1, Fórmula Indy e NASCAR, Juan Pablo Montoya, explica sua visão da situação à AS Columbia. O colombiano já pilotou na categoria rainha e seu filho Sebastian também está tentando se estabelecer no 'tanque de tubarões' do automobilismo.

"Checo [Pérez] ajudaria a Alpine economicamente, mas poderia causar ainda mais problemas. Muitas pessoas estão falando sobre Colapinto, que é uma opção, mas tudo depende do que Doohan fizer".

"Ouvi dizer que Doohan está fixo no cockpit por um determinado número de corridas, mas a equipe pode procurar opções se ele não tiver o desempenho necessário. Não existe preto e branco na Fórmula 1, há muitas áreas cinzentas. Doohan tem um contrato, mas, ao mesmo tempo, muitos supõem que ele será substituído por Colapinto. Checo não foi considerado".

Pérez recebeu sua demissão após uma temporada difícil com a Red Bull, com Liam Lawson sendo promovido da RB ao lado de Max Verstappen.

De acordo com Montoya, Pérez sempre foi um fator econômico importante para a equipe, mas também para a F1 no principal mercado da América do Sul. Para o colombiano, sua saída não foi nada fácil, pois houve conflitos.

"Ouvi rumores de que as coisas não correram muito bem", diz ele.

