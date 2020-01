Carlos Sainz saiu da Renault ao término da temporada de 2018, indo para a McLaren em 2019, com um contrato de dois anos com o time britânico. O campeonato deste ano foi o primeiro em que entrou nas férias de inverno com futuro já definido.

O espanhol admitiu que isso lhe permitiu mostrar um "novo Carlos" que as pessoas nunca tinham visto antes.

"Acho que essa estabilidade me deu a chance de mostrar um pouco de um novo Carlos, que talvez o paddock em geral ou muitas pessoas não tinham visto ainda", disse Sainz.

"Eu sabia que ele estava lá, só precisava do ambiente certo e da mentalidade certa."

Sainz, que está na Fórmula 1 desde 2015, garantiu o sexto lugar na classificação geral com a 10ª colocação no GP de Abu Dhabi.

Ele admite que a estabilidade do contrato mudou o tipo de pressão que sente ao correr.

"Eu nunca tive essa segurança. Então, mesmo que você não queira pensar nisso, há essa pressão para trazer resultados imediatos", disse ele.

"Houve algumas mudanças que eu fiz de 2018 para 2019, que com certeza ajudaram, mas com essa estabilidade, com essa confiança extra para manobras, sabe, manobra contra Max [Verstappen] no Bahrein, que talvez antes eu teria pensado duas vezes sobre isso.”

"Eu tive esse tipo de mentalidade de 'não, eu vou insistir, vou tentar fazer o melhor que puder', porque finalmente tenho um pouco de estabilidade e um lugar onde eu possa ser eu mesmo com mais frequência."

