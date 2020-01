A estreia de Caio Collet na Toyota Racing Series, neste fim de semana (18 e 19), tinha tudo para ser perfeita. Mas, após estar sempre entre os líderes nos treinos livres, conquistar a pole position para a corrida 1, fazer a melhor volta da prova e cruzar a linha de chegada na frente, uma série de acontecimentos frustraram as expectativas do jovem piloto brasileiro no Highlands Motorsport Park, em Cromwell, Nova Zelândia.

Collet, que disputa a competição pela equipe MTEC Motorsport, sofreu uma punição, após vencer a primeira prova da rodada tripla e teve cinco segundos acrescido ao seu tempo final. Um excesso de zelo no regulamento provocou a penalidade sob a alegação de que o brasileiro simulou uma largada enquanto aquecia os pneus na volta de formação do grid.

Como a prova teve a entrada do safety car na 10ª das 15 voltas e sua saída aconteceu apenas na penúltima volta, todos estavam muito próximos ao final da disputa e os cinco segundos fizeram Collet cair para a sétima posição e ficar de fora do pódio. O neozelandês Liam Lawson, atual campeão da Toyota Racing Series, herdou a vitória.

No domingo, a programação começou com os 20 pilotos disputando o classificatório para a corrida 3. Collet registrou o segundo melhor tempo, ficando atrás apenas de Lawson. Na sequência, foi realizada a segunda prova, onde o grid foi definido pela ordem de chegada na corrida 1, com os seis primeiros invertidos. Como ficou em sétimo, Collet partiu desta posição. Mas, ainda na primeira volta, um toque no muro fez o brasileiro abandonar a disputa.

E o resultado da batida acabou influenciando também a corrida 3. Na volta de apresentação, Collet já sentiu que havia algo errado no carro, foi para os boxes e nem conseguiu largar. “Sem dúvida, foi frustrante. Durante o fim de semana, estávamos sempre muito rápidos, mas os acontecimentos nas corridas e a punição após a primeira prova acabaram nos prejudicando em termos de campeonato”, lamentou Collet, que é integrante do Ranault Sport Academy.

“Mas, semana que vem, já temos mais uma etapa e agora é seguir em frente para reverter e fazer o melhor”, comentou o brasileiro, lembrando que a competição terá cinco finais de semana seguidos de provas. Apesar da punição no sábado, começamos o domingo com o segundo melhor tempo na tomada, que foi bem próxima. Minha volta não foi perfeita, mas mesmo assim o segundo lugar não era tão ruim, pois aqui você larga praticamente lado a lado”, explicou.

“Mas, infelizmente, nas corridas as coisas não funcionaram como esperado. Na segunda prova, larguei em sétimo e fui um pouco otimista demais e, logo na primeira volta, acabei encostando no muro e tive de abandonar”, contou o piloto de 17 anos. “Na terceira, onde iríamos largar em segundo, não tivemos tempo suficiente para checar a frente do carro e quando saí dos boxes já vi que estava meio torto, tinha uma peça quebrada”, observou.

“Então, até por motivos de segurança, decidimos abortar a corrida, para não ter o perigo de quebrar algo maior, porque é uma pista onde se usa bastante a zebra. Uma pena, mas agora temos de trabalhar e tentar mudar essa história nas próximas provas”, finalizou o piloto do carro #23, que aparece em 13º na tabela de pontos.

No fim de semana que vem (24 a 26), a disputa da segunda etapa da Toyota Racing Series acontecerá no Teretonga Park, em Invercargill. A competição é disputada com os mesmos chassis da Fórmula Renault Eurocup (FIA F3 Tatuus) e pneus Hankook. Por isso, também é considerada um ótimo preparativo para a temporada 2020 do campeonato europeu, onde Collet fará sua segunda temporada este ano a partir de abril.

Veja imagens de Caio Collet na Fórmula Renault Eurocup 2019: