Promessas do automobilismo brasileiro para a Fórmula 1, os pilotos Igor Fraga e Caio Collet estão em ação neste fim de semana para a primeira etapa da Toyota Racing Series (TRS) em Highlands, na Nova Zelândia. A corrida 2 acontece às 20h deste sábado (veja abaixo).

A competição chega à 16ª edição de sua história e vai contar com várias das estrelas internacionais da base mundial do esporte a motor. Collet, da Academia da Renault, correrá na equipe Mtec Motorsport e Fraga pela M2 Competition.

Entretanto, os dois jovens competidores do Brasil terão que lidar com um dos futuros astros da Red Bull e da Honda. Trata-se do japonês Yuki Tsunoda, que nesta competição será companheiro de time de Fraga.

Confira todas as emoções da corrida 2 da TRS abaixo ou clique aqui

