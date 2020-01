Com Collet e Fraga, Toyota Racing Series anuncia grid para 2020

Conhecida como um campeonato que auxilia no desenvolvimento dos pilotos de monopostos, a Toyota Racing Series, principal competição automobilística da Nova Zelândia, divulgou o grid para a temporada de 2020 com duas promessas brasileiras entre os 20 pilotos.

Pela primeira vez desde 2017, a TRS volta a ter o grid com 20 carros, sendo a primeira temporada com o novo carro FT-60 da Tatuus. O chassi usado passa a ser o mesmo dos campeonatos regionais de Fórmula 3, como o Campeonato Regional Europeu e a F3 Asiática.

A série começa neste final de semana no circuito de Highlands Motorsport Park e terá um total de cinco etapas triplas nas semanas consecutivas, terminando com o GP da Nova Zelândia em Manfeild, entre 15 e 16 de fevereiro.

Igor Fraga vai correr pela M2, tendo como companheiro de equipe o atual campeão da TRS, Liam Lawson, piloto da Academia Red Bull. Em 2019, o brasileiro competiu no Campeonato Regional Europeu de F3, terminando em terceiro lugar, com quatro vitórias ao longo do ano.

Já Caio Collet vai correr pela equipe Mtec Motorsport. Collet, que atualmente é piloto da academia Renault na Fórmula 1, disputou em 2019 a F-Renault Eurocup, terminando em quinto na classificação geral e conquistando o título de piloto novato da competição.

Além de Caio e Igor, o grid será composto também por Yuki Tsunoda, piloto da academia Red Bull, que vai correr pela Carlin na Fórmula 2 em 2020, e o argentino Franco Colapinto, atual campeão da Fórmula 4 Espanhola.

Confira os pilotos que vão compor o grid da TRS em 2020:

M2 Competition: Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Emilien Denner, Igor Fraga, Ido Cohen, Rui Andrade

Giles Motorsport: Lirim Zendeli, Gregoire Saucy, Henning Enqvist, Chelsea Herbert

Mtec Motorsport: Caio Collet, Petr Ptacek, Oliver Rasmussen, Lucas Petersson, Jackson Walls

Kiwi Motorsport: Franco Colapinto, Amaury Cordeel, Axel Gnos, Spike Kohlbecker, Jose Blanco (Etapas 1-3), Tijmen van der Helm (Etapas 4-5)

