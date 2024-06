É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil fecha a sexta-feira no Estoril com a sessão classificatória, que define o grid de largada para a primeira etapa Endurance da temporada 2024, que acontece no sábado na pista portuguesa, palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1.

No campeonato Endurance, com três provas de longa duração, sendo duas de 300km de duração (Estoril neste fim de semana e Buenos Aires em setembro) e uma de 500km (Interlagos em novembro), os pilotos titulares da Porsche Cup convidam grandes nomes do automobilismo brasileiro e mundial para dividirem seus carros.

A prova deste fim de semana conta com nomes como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Gabriel Casagrande, António Félix da Costa e mais.

As classes Carrera Cup e Sprint Challenge realizam nesta sexta-feira suas sessões classificatórias. E, apesar de qualis separados, as duas largam simultaneamente no sábado, com 41 carros no grid para a prova deste fim de semana, um recorde para o campeonato Endurance da Porsche.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil acompanham toda a ação do fim de semana da Porsche no Estoril.

