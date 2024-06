A Porsche Cup Brasil abriu o dia no Estoril com o treino livre da classe Sprint Challenge, válido pela primeira etapa do campeonato Endurance da temporada 2024. E ao final da sessão de uma hora, a dupla Vitor Baptista / Leonardo Herrmann terminou na ponta.

Alceu Feldmann Neto / Gabriel Casagrande ficaram em segundo, logo à frente de Eric Santos / Gabriel Robe, que completaram o top 3.

A sessão desta manhã teve uma duração total de uma hora, ganhando um acréscimo de 15 minutos após a programação da quinta-feira ter sido encerrada precocemente.

Ao final, Baptista / Hermmann terminaram na ponta com um tempo de 01min40s968. A dupla, que corre pela classe Sport, ficou apenas 0s053 à frente de Casagrande / Feldmann Neto, da Rookie. Santos / Robe ficaram em terceiro a quase 0s5 de distância.

Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano ficaram em quarto, logo à frente de Fabio Carbone e Sadak Leite. A atual campeã da Challenge no campeonato Sprint (de provas de curta duração), Antonella Bassani, foi a sexta colocada em sua primeira parceria com a skatista Letícia Bufoni.

A classe Sprint Challenge volta à pista do Estoril ainda nesta sexta-feira para a sessão classificatória, que define o grid de largada para a primeira etapa Endurance do ano. O quali, que é realizado em conjunto com a Carrera Cup, acontece a partir de 11h30, horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado do treino livre da Sprint Challenge no Estoril:

1 – Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge Sport)

2 – Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Sprint Challenge Rookie)

3 – Eric Santos e Gabriel Robe (Sprint Challenge Rookie)

4 – Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

5 – Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

6 – Antonella Bassani e Leticia Bufoni (Sprint Challenge Rookie)

7 – Cláudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

8 – Iago Garcia e Miguel Mariotti (Sprint Challenge Sport)

9 – Caio Castro e Matheus Iorio (Sprint Challenge)

10 – Luiz Souza e Bruno Bonifácio (Sprint Challenge Sport)

11 – Luiz Landi e Tom Filho (Sprint Challenge Rookie)

12 – Miguel Caetano e João Posser (Sprint Challenge)

13 – André Gaidzinski e Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

