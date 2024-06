A Porsche Cup Brasil fechou a sexta-feira no Estoril com a classificação da primeira etapa Endurance da temporada 2024. Com todos os carros disputando uma mesma prova, Werner Neugebauer e Rubens Barrichello largam na pole geral, sendo os mais rápidos da Carrera Cup, enquanto em 28º e saindo na frente entre os pilotos da Sprint Challenge, teremos Leonardo Hermann e Vitor Baptista.

Na Carrera Sport, a pole é de Josimar Júnior e Sérgio Ramalho, com Eduardo Menossi e António Félix da Costa levando a melhor na Carrera Rookie.

Como funciona a classificação:

Para esta etapa, a classificação é formada por três baterias de 12 minutos de duração cada. Os pilotos da dupla precisam completar pelo menos uma volta rápida cada um.

A melhor volta de cada piloto será somada e a média delas será o resultado final, com o grid de largada sendo determinado a partir disso. No sábado, os pilotos da Carrera Cup ocupam as posições iniciais, seguidos dos carros da Sprint Challenge.

Carrera Cup:

No primeiro grupo, um susto para Israel Salmen, que acabou rodando e colocando o bico do carro na brita, mas evitando uma amarela a 01min do fim. Dieter Svepes / Leandro Martins foram os mais rápidos com 01min39s285, com Marçal Müller / Enzo Elias na sequência a 0s1.

No segundo grupo, Miguel Paludo / Alan Hellmeister foram os mais rápidos com 01min38s543, com Lucas Salles / Rafael Suzuki na sequência com 01min38s671. Para fechar, na terceira e última bateria, Nicolas Costa / Bruno Campos terminaram com o melhor tempo da sessão, 01min38s091, 0s289 à frente de Enzo Elias / Marçal Müller.

Com a soma e a média, a pole position ficou com Werner Neugebauer e Rubens Barrichello, com Marçal Müller e Enzo Elias completando a primeira fila. Na sequência, teremos Miguel Paludo e Alan Hellmeister e Pipe Barrichello Bartz com Dudu Barrichello.

Sprint Challenge:

Durante o primeiro grupo, Luiz Landi acabou rodando e passando pela caixa de brita, conseguindo sair sozinho. Gabriel Robe / Eric Santos lideraram com 01min41s119, seguido de Matheus Iorio / Caio Castro com 01min41s315. No segundo, deu João Posser e Miguel Caetano com 01min40s785. E, com 01min40s210, Gabriel Casagrande / Alceu Feldmann Neto foram os mais rápidos do último grupo.

Aplicando as operações matemáticas, Leonardo Hermann e Vitor Baptista ficaram com a pole da classe.

A Porsche Cup realiza neste sábado os 300km do Estoril, primeira etapa Endurance da temporada 2024. A largada está marcada para 08h, horário de Brasília, e conta com transmissão ao vivo e cobertura completa do Motorsport.com e da Motorsport.tv Brasil.

Confira o grid de largada da etapa Endurance do Estoril da Porsche Cup:

1 - #8. Werner Neugebauer e Rubens Barrichello – 1:38.619

2 - #544. Marçal Muller e Enzo Elias – 1:38.632

3 - #7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister – 1:38.882

4 - #111. Pipe Bartz e Dudu Barrichello – 1:39.138

5 - #27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S) – 1:39.198

6 - #70. Lucas Salles e Rafael Suzuki – 1.39.224

7 - #888. Lineu Pires e Beto Gresse (S) – 1:39.310

8 - #77. Francisco Horta e William Freire (S) – 1:39.418

9 - #29. Rodrigo Mello e Thiago Camilo – 1:39.459

10 - #1. Alceu Feldmann e Guilherme Salas – 1:39.495

11 - #199. Nelson Marcondes e Luiz Razia (S) – 1:39.652

12 - #85. Eduardo Menossi e Antonio Felix da Costa (S) – 1:39.680

13 - #80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S) – 1:39.806

14 - #3. Franco Giaffone e Cesar Ramos – 1:39.860

15 - #33. Bruno Campos e Nicolas Costa (R) – 1:39.869

16 - #911. Leandro Martins e Dieter Svepes – 1:39.876

17 - #992. José Maria Marreiros e Miguel Oliveira – 1:39.984

18 - #88. Georgios Frangulis e Pedro Boesel (S) – 1:39.992

19 - #31. Marcos Regadas e Jeff Giassi (S) – 1:40.140

20 - #15. Leonardo Sanchez e Átila Abreu (R) – 1:40.178

21 - #56. Peter Ferter e Diego Nunes (S) – 1:40.299

22 - #100. Sebá Malucelli e Marcos Gomes (R) – 1:40.306

23 - #25. Paulo Souza e Galid Osman (R) – 1:40.324

24 - #84. Gustavo Farah e Raphael Abbate (R) – 1:40.568

25 - #14. Carlos Campos e Tony Kanaan (S) – 1:40.629

26 - #139. Célio Brasil e Israel Salmen (R) – 1:40.824

27 - #23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (S) - 1:41.515

28 - #66. Sadak Leite e Fabio Carbone 1:41.935

29 - #83. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (R) 1:42.047

30 - #22. Caio Castro e Matheus Iorio 1:42.208

31 - #808. Iago Garcia e Miguel Mariotti (S) - 1:42.339

32 - #44. Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano (S) 1:42.871

33 - #74. Piero Cifali e Edu Guedes (R) - 1:42.977

34 - #38. Eric Santos e Gabriel Robe (R) 1:43.090

35 - #72. Antonella Bassani e Leticia Bufoni - 1:43.302

36 - #999. Cláudio Reina e João Gonçalves (R) - 1:43.552

37 - #2. Luiz Souza e Bruno Bonifácio (S) - 1:44.486

38 - #166. Miguel Caetano e João Posser - 1:44.702

39 - #19. Luiz Landi e Tom Filho (R) - 1:44.746

40 - #17. André Gaidzinski e Wagner Pontes (R) 1:45.802

(S) Sport / (R) Rookie – em itálico, pilotos da Challenge

