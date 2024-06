A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil foi à pista nesta manhã no Estoril para o treino livre da primeira etapa Endurance da temporada 2024. E após o fim da regressiva de 45 minutos, a dupla formada por William Freire e Chico Horta terminou na ponta, logo à frente de Alceu Feldmann e Gui Salas.

A dupla do carro #77 corre pela subclasse Sport, enquanto Salas e Feldmann disputam a geral. Em terceiro, ficou uma dupla da Rookie, formada por Eduardo Menossi e o campeão da Fórmula E António Félix da Costa.

Diferentemente da Challenge, a sessão da Cup durou apenas os tradicionais 45 minutos. A programação do dia no Estoril acabou sendo modificada nesta sexta-feira, com as classes tendo apenas uma sessão de treinos livres, um a menos que o originalmente previsto.

Freire / Horta terminaram na frente com um tempo de 01min38s737, botando mais de seis décimos de vantagem para Salas / Feldmann, que ficaram com 01min39s345. Menossi e Da Costa vieram logo na sequência, a apenas 0s043 de distância.

Rafael Suzuki e Lucas Salles ficaram em quarto, separados por apenas 0s007, enquanto Rodrigo Mello e Thiago Camilo completaram o top 5.

A Porsche Cup realiza logo mais a classificação da etapa do Estoril. A sessão começa às 11h30 com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado do TL1 da Carrera Cup no Estoril:

1 – Francisco Horta e William Freire (S)

2 – Alceu Feldmann e Guilherme Salas

3 – Eduardo Menossi e Antonio Felix da Costa (R)

4 – Lucas Salles e Rafael Suzuki

5 – Rodrigo Mello e Thiago Camilo

6 – Peter Ferter e Diego Nunes (S)

7 – Lineu Pires e Beto Gresse (S)

8 – Werner Neugebauer e Rubens Barrichello

9 – Paulo Souza e Galid Osman (R)

10 – Sebá Malucelli e Marcos Gomes (R)

11 – Miguel Paludo e Alan Hellmeister

12 – Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)

13 – Leonardo Sanchez e Átila Abreu (R)

14 – Bruno Campos e Nicolas Costa (R)

15 – Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

16 – Nelson Marcondes e Luiz Razia (S)

17 – Marçal Muller e Enzo Elias

18 – Carlos Campos e Tony Kanaan (S)

19 – Georgios Frangulis e Pedro Boesel (S)

20 – Franco Giaffone e Cesar Ramos

21 – Leandro Martins e Dieter Svepes (S)

22 – Marcos Regadas e Jeff Giassi (S)

23 – Gustavo Farah e Raphael Abbate (R)

24 – José Maria Marreiros e Miguel Oliveira (S)

25 – Pipe Bartz e Dudu Barrichello

26 – Célio Brasil e Israel Salmen (R)

27 – Piero Cifali e Edu Guedes (R)

ALPINE-MERCEDES e Newey na ASTON: Alonso REAGE! Russell 'AMEAÇADO', atualizações e + F1 pré-Espanha

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!