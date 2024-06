AO VIVO: Assista à etapa Endurance da Porsche Cup no Estoril

É hora de acelerar! Visitando Portugal neste fim de semana, a Porsche Cup Brasil realiza no sábado a primeira etapa Endurance da temporada 2024. E o palco escolhido para a disputa é o mítico circuito do Estoril, localizado a cerca de 30km da capital Lisboa e o local da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1.

No campeonato de provas de longa duração, os pilotos titulares da Porsche Cup recebem grandes nomes do automobilismo brasileiro e mundial para dividirem seus carros em três etapas, sendo duas de 300km de duração (Estoril neste fim de semana e Buenos Aires em setembro) e uma de 500km (Interlagos em novembro).

O grid deste fim de semana conta com nomes como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, o campeão da Fórmula E António Félix da Costa e o piloto da MotoGP Miguel Oliveira.

Na prova deste sábado, a dupla Werner Neugebauer / Rubens Barrichello larga na pole position após a classificação da sexta-feira, dividindo a primeira fila com Marçal Müller / Enzo Elias, enquanto Miguel Paludo / Alan Hellmeister e Pipe Bartz / Dudu Barrichello vêm na sequência.

Diferentemente das etapas Sprint, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge disputam a mesma corrida, com as duplas dos carros 991.2 ocupando as posições finais do grid, a partir da 27ª colocação neste sábado. Pela classe, Leonardo Herrmann e Vitor Baptista ficaram com a pole, seguidos de Sadak Leite e Fábio Carbone.

