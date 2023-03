Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil trouxe diversas mudanças para a temporada 2023 e, possivelmente, a maior das novidades foi a introdução de uma nova classe de corridas: a Sprint Trohpy.

Utilizando os modelos 991.1, a Trophy chega para servir como uma “categoria escola” da Porsche, ajudando na formação de pilotos para que, no futuro, possam seguir a graduação natural do campeonato, indo para a Sprint Challenge e, depois, a Carrera Cup.

Para este primeiro ano, o grid da Trophy é composto por nove pilotos que, acompanhado de seus respectivos coaches, usam as etapas para aprender e evoluir nas técnicas de pilotagem, algo que o CEO da Porsche Cup, Dener Pires, ressalta como fundamental.

“A Trophy é uma categoria destinada à entrada de pilotos que querem correr mas não têm experiência. É uma categoria escola. Nós fizemos um teste na última etapa do ano passado. A Trophy correrá em cinco das nove etapas da Porsche esse ano. Aqui em São Paulo três vezes, Velocitta e Goiânia”.

“Ela é uma categoria de base, de entrada. Mas é importante enfatizar que ela não é somente isso. Ela é uma categoria escola. Quando o piloto chega para correr aqui, com zero experiência no automobilismo, ele vai ter treinamentos para correr. Ele sempre terá a assistência de um coach, até o fim do ano. É uma clínica de pilotagem com corrida no fim de semana”.

Na etapa inaugural da Trophy, realizada no Autódromo de Interlagos, a vitória ficou com Eduardo Taurisano, que teve uma vida relativamente fácil. Após fazer a pole no sábado, Taurisano disparou na frente, terminando com uma larga vantagem para os rivais.

Em entrevista ao Motorsport.com, o piloto disse ter ficado emocionado com a vitória após uma classificação apertada, mas ressaltou a importância do foco e do estudo, falando ainda do papel de seu coach, Renan Guerra, nesse processo.

“Eu falo para todo mundo: o Renan é uma pessoa nota 1 milhão. Além de ser um piloto excepcional, ele é técnico, atencioso, alguém que está o tempo todo ali para você”.

“O Dener [Pires, CEO da Porsche] é excepcional. O trabalho feito é surreal. A recepção do pessoal da Porsche, a estrutura montada. É emocionante. Estou muito feliz de estar aqui, eu estou realizando um sonho”.

Guerra disse que a vitória dá uma sensação de “dever cumprido”, mas ressaltou que Taurisano já mostrou qualidades desde o primeiro contato.

“Ele mostrou ser alguém que já tem um feeling do carro, ele pegou o jeito rápido, especialmente com as frenagens, que é uma das questões mais complicadas para quem não conhece o carro. É até mais mérito dele do que nosso. Onde eu sugeri mudanças ele fez e hoje deu tudo certo”.

O coach, que corre na Porsche Cup nas corridas de Endurance, destacou que, entre os pontos de trabalho com Taurisano, o uso correto do pneu foi um ponto focal.

“Essa categoria vem para abraçar aquele público que nunca teve contato com um carro de competição. Porque tem muitos pilotos que chegam com velocidade, mas pecam nessa técnica, como sair com pneu zero. Então um ponto importante é ensinar como aquecer o pneu da forma correta”.

