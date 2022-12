Os 500km de Interlagos, etapa final da Porsche Cup Brasil em 2022, atraiu grandes nomes do automobilismo brasileiro para o autódromo da capital paulista neste fim de semana. E entre os nomes, um deles chama a atenção: Christian Fittipaldi. O piloto, com passagens pela Fórmula 1, CART, IMSA e mais, deu uma “pausa” em sua aposentadoria para acelerar ao lado de Ricardo Fontanari e Matheus Iorio.

Christian, que é filho de Wilson e sobrinho de Emerson, estava fora das pistas desde o começo de 2019, quando terminou na nona posição nas 24 Horas de Daytona, correndo ao lado dos portugueses Filipe Albuquerque e João Barbosa.

Em entrevista ao Motorsport.com, Fittipaldi explicou como que foi a decisão por trás dessa “pausa” na aposentadoria.

“Eu já conhecia o Fonta [Fontanari]. Corremos de Quarta Menor, uma categoria que existia quando eu comecei a correr de kart, e ele correu comigo lá, em 1983, 1984. Nos reencontramos no ano passado, aqui na pista”.

“Ele perguntou para o Zé Mário [José Mário Dias, fotógrafo de automobilismo] se eu aceitaria correr com ele aqui. Foi meio assim que começou a brincadeira. O Zé me ligou, fez o convite e eu disse que precisava pensar, porque faz muito tempo que eu não ando. Não corro em nada desde 2019. E acabou dando certo, só falta fazer a corrida”.

Por estar há quatro anos sem correr de forma oficial, fazendo apenas pequenos testes e exibições, Christian acredita que não terá vida fácil neste fim de semana.

“Vou te responder isso depois da corrida [risos]. Mas, sinceramente, eu fiz isso durante 38 anos da minha vida. Não acho que em quatro eu vou ter esquecido. Mas não vai ser fácil. Tem muito piloto bom correndo”.

“Os carros têm uma confiabilidade bem alta, então todo mundo fica na corrida, andando na pista. O mais importante de tudo é me divertir, e o que acabar sendo...”.

Questionado se o fim de semana poderia levá-lo a disputar uma temporada completa da Porsche Cup no próximo ano, Christian deixou a porta aberta.

“A sua teoria não é completamente errada, porque até cinco dias atrás, eu nem viria para a pista. Eu ia ver a corrida na televisão, como fã. Como as coisas mudam!”.

