Dupla vencedora do Porsche Endurance no Estoril em 2019 na categoria Challenge, Léo Sanchez e Átila Abreu foram impedidos de repetir a história neste final de semana em Portugal com a EMS Racing. Na etapa que abriu o campeonato de corridas longas da Porsche Cup 2024, Léo e Átila largaram na terceira colocação da classe Carrera Rookie, mas um acidente com Carlos Campos acabou determinando o fim de corrida prematuro para o carro 15.

“Eu larguei bem, estava conseguindo ganhar algumas posições e em uma das relargadas o clima ficou mais acirrado entre os pilotos, tiveram vários toques e um deles acabou danificando a nossa caixa de direção e fomos obrigados a abandonar”, explica Léo Sanchez, que tem patrocínio da EMS.

Por conta deste enrosco ainda no primeiro stint, Átila acabou não participando da prova. “Realmente não foi o nosso dia hoje, o Léo vinha com um bom ritmo, mas agora vamos recuperar na próxima”, completa Átila.

A categoria permanece em Portugal para a disputa das provas Sprint na semana que vem. A segunda etapa do Porsche Endurance Challenge está prevista para o dia 22 de setembro na pista de Termas do Rio Hondo, na Argentina.

MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!