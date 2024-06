A etapa de abertura do Porsche Endurance Challenge teve emoção até os últimos metros, com a dupla formada por Werner Neugebauer e Rubens Barrichello triunfando e indo ao topo do pódio. Na corrida disputada no Circuito do Estoril, em Portugal, neste sábado (22), a dupla da Mahrte Racing Team largou da pole position e soube administrar o equipamento para definir a prova. Dividida em dois segmentos, Neugebauer/Barrichello ficaram com o segundo lugar na primeira metade da prova.

Quem começou a corrida foi o piloto titular da Porsche Carrera Cup Brasil. Partindo da posição de honra do grid, Neugebauer caiu para a segunda colocação e se manteve sempre perto do líder. No stint seguinte, quem assumiu o comando do Porsche 911 GT3 992 #8 foi Barrichello, que impôs um bom ritmo e terminou o primeiro segmento na segunda colocação.

O terceiro stint teve seu momento decisivo, quando Neugebauer atacou Marçal Müller para assumir a liderança da prova e entregar o carro para Rubinho finalizar a prova. O ex-Fórmula 1 ainda teve que administrar uma relargada após um Safety Car até ver a bandeira quadriculada.

“Muito bom, bom início de campeonato, ficamos com a segunda colocação no primeiro segmento da corrida e ganhamos a corrida, fomos os maiores pontuadores, então é muito bom. Pole, vitória... um bom início de tour em Portugal também. No próximo final de semana tem Sprint, a gente começa muito bem”, comemora o piloto que lidera o campeonato de corridas curtas. “É sensacional dividir o carro com o Rubinho, toda a experiência dele é muito legal e vamos com tudo para esse campeonato”, completou.

“Foi muito, muito especial. A única coisa é que a gente teve ali uma situação que ninguém avisou na relargada. Então a gente poderia ter perdido muito naquilo. Mas ainda bem que colei na parede e falei, ‘não, aqui por dentro não vai’. Eu consegui me manter, o Enzo veio forte, mas eu ainda fiz a minha melhor volta a duas para o final, então me mantive, então foi maravilhoso. O Werner pilotou muito, andou de um jeito que não dá nem para falar o quanto ele foi especial, então uma dupla muito boa, agradecer mais uma vez a Mahrte por todo esse carinho que eles têm com a minha família”, disse Barrichello.

Na próxima semana as atenções voltam para a disputa do campeonato de corridas curtas. Serão duas corridas disputadas no Circuito do Estoril, em Portugal, no próximo fim de semana. Os treinos começam na quinta-feira, dia 27. Neugebauer lidera o campeonato Sprint com 131 pontos conquistados e foi o único piloto a vencer nas três etapas disputadas até o momento.

