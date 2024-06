A abertura do Porsche Endurance Challenge foi disputada neste sábado no Autódromo de Estoril, em Portugal, e o piloto Wagner Pontes conquistou o pódio na categoria Challenge Rookie com André Gaidzinski. A dupla fez uma prova de recuperação durante os 300 km e chegou na terceira colocação após precisar largar em último no grid.

“Estou muito feliz por conquistar mais um pódio na Porsche Cup, o meu primeiro nas corridas de endurance. Nós tivemos problemas e não conseguimos treinar na quinta-feira, então conheci a pista mesmo nos treinos desta sexta-feira, dia em que já tivemos a classificação. Nossa evolução foi muito boa na corrida, o ritmo era forte e agradeço ao André (Gaidzinski) por essa parceria”, diz Pontes, que é CEO da D4U Immigration.

Em 2024, Pontes tem colecionado pódios competindo na Copa HB20 na classe Super e também na Porsche Sprint Challenge Rookie. O piloto fez um balanço de como precisou se adaptar rápido ao circuito de Estoril, onde nunca havia competido, e ainda disputar posições com pilotos da Stock Car.

“Eu praticamente consegui dar 20 voltas na pista antes da corrida, um circuito que eu nunca tinha andado, então hoje nós crescemos muito, fizemos uma boa estratégia e conseguimos esse ótimo resultado correndo contra adversários fortes na categoria Rookie, caso do Gabriel Casagrande e do Gabriel Robe, pilotos de alto nível na Stock Car, por isso estou bastante satisfeito com o resultado final”, completa Pontes, que ainda foi o sexto colocado na categoria Challenge Sport.

A próxima etapa do Porsche Endurance será em Termas de Río Hondo, na Argentina, mas a categoria permanece em Portugal para o campeonato de provas Sprint já neste próximo final de semana.

MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!