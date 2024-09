Marcelo Tomasoni pode realizar algo inédito neste final de semana em Mugello, na Itália: ser o primeiro piloto brasileiro a conquistar um título da Porsche Cup Europeia. Correndo pela equipe alemã Proton Huber Competition, Tomasoni tem 51 pontos de vantagem na ponta da tabela.

O piloto vive uma temporada de estreia na Porsche Cup Suisse acima da média, com três poles, duas vitórias, três segundos e um terceiro lugar em oito corridas.

“Temos a chance matemática de finalizar o campeonato agora em Mugello, mas o nosso foco principal é seguir o trabalho que tem sido feito ao longo da temporada, buscando evoluir e lutar pelos melhores resultados possíveis sempre”, comentou Tomasoni.

Os treinos livres na pista italiana de 5,245 km e 15 curvas acontecerão nesta sexta-feira (20). No sábado (21), os pilotos participam da tomada de tempos e das duas corridas. A primeira delas às 7h15 (horário de Brasília). Já a segunda prova terá sua largada as 12h15 (horário de Brasília).

Os fortes resultados na Porsche Cup também têm despertado a atenção de equipes de GT3, interessadas em ter o brasileiro em uma vaga como piloto Bronze. Após a disputa pela Porsche Cup em Mugello, o brasileiro segue direto para Monza e testa na segunda-feira (23) com a equipe BMW Italia Ceccato Racing, que volta a ter o piloto a bordo do BMW M4 GT3. Em agosto, Tomasoni já percorreu 600 km no circuito italiano com a equipe.

“Estou vivendo um momento muito especial. Ter a chance de estar de volta à M4 para mais um dia de teste soma muito para a nossa evolução. Tenho trabalhado muito duro junto com o Augusto (Farfus) e o Pedro Ebrahim para estar cada dia mais forte”, concluiu Tomasoni, que tem sua carreira gerenciada pela FS Managment, comandada pelo piloto Augusto Farfus.

Confira os 10 primeiros na Porsche Cup Suisse, após quatro etapas (oito corridas)

1. Marcelo Tomasoni (Bra) 167

2. Merabi Mekvabishivili (Bul) 116

3. Gurunath (Ind) 102

4. Jurgen Vollet (Ale) 98

5. Luigi Peroni (Ita) 68

6. Sebastian Schmitt (Ale) 64

7. Joel Monegro (Che) 62

8. Reini Kofler (Aut) 62

9. Massimo Froio (Ita) 57

10. Vittoria Buratti (Ita) 40

