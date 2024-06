Neste sábado e equipe Mobil™ teve uma jornada atribulada nos 300 quilômetros da Porsche Endurance Challenge, no autódromo Estoril, em Portugal. A dupla do carro #72 chegou a liderar na categoria Challenge com Antonella Bassani, mas duas falhas na máquina impediu a disputa pelo pódio.

Partindo do nono lugar no grid da Challenge e quarto na classe Rookie, Antonella Bassani teve um ótimo início de prova e avançou duas posições. Na sequência a pilota do carro #72 se aproximou do líder Sadak Leite e assumiu a liderança na sétima volta.

Neste momento o safety car foi acionado após incidente com um concorrente, dois giros mais tarde aconteceu a relargada e Antonella seguia na ponta. Na 13ª volta novamente o carro de segurança entrou na pista.

A relargada aconteceu na volta 16, Antonella seguia na liderança e na volta seguinte fez a primeira parada nos boxes obrigatória. Leticia Bufoni assumiu o comando da máquina e voltou para a pista.

Com problemas no carro, Leticia retornou aos boxes, foi necessário trocar o carro e com isso Antonella assumiu cockpit do carro reserva. De volta a pista a campeã do campeonato de Sprint da Porshce em 2023 imprimia um bom ritmo, mas já havia perdido tempo após a quebra do primeiro carro.

Neste momento Antonella e Leticia ocupavam e sexta colocação da classe Challenge Rookie e ainda havia esperança de voltar ao pódio. Na 21ª volta a pilota cravou a melhor volta do carro na corrida.

Na 33ª volta foi encerrando o primeiro segmento da corrida e o carro #72 foi o sexto colocado. Na 35ª volta Antonella Bassani fez a segunda parada obrigatória e Bufoni voltou para a corrida.

Na quadragésima volta o carro #72 seguia em sexto na classe e Leticia não cometia erros. Quatorze voltas mais tarde Leticia Bufoni fez a parada obrigatória e Antonella Bassani assumiu novamente o comando do carro.

Durante a prova o carro titular foi consertado pela equipe de mecânicos, mas novamente apresentou problemas, comprometendo o resultado da dupla que recebeu a bandeira quadriculada na 11ª colocação geral e sexta na classe Rookie.

“Foi uma corrida que serviu para adquirir muita experiência, foi minha primeira prova de Endurance da Porsche e gostei muito", disse Antonella. "Serviu também para a Leticia pegar experiência com esse carro, fizemos um trabalho forte com ela, confesso que estou aprendendo muito e acho que nas próximas provas chegaremos mais fortes".

“Primeiro contato com esse carro há dois dias, um carro diferente do que estou acostumada, mas que eu gostei muito", comentou Letícia. "Eu consegui me adaptar ao carro, mas ainda falta mais tempo de pista para eu dominar melhor o carro. Foi muita pressão competir com em dupla com uma pilota do nível da Antonella, tentei meu máximo mas tivemos um problema com o carro, mas é experiência para a próxima".

O próximo compromisso de Antonella Bassani e Leticia Bufoni pela Porsche Cup acontece nos dias 24 e 25 de agosto, em Interlagos, pelo campeonato de corridas curtas.

