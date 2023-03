Carregar reprodutor de áudio

A Sprint Challenge encerrou oficialmente a primeira etapa da temporada 2023 da Porsche Cup com a segunda corrida do fim de semana, no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Assim como na Carrera Cup, tivemos um final emocionante, com Sadak Leite segurando Cristian Mohr para vencer. Urubatan Júnior, Antonella Bassani, e Marcelo Tomasoni completaram o top 5.

Leite ficou com a vitória geral e na Challenge Sport, e, pra fechar, Célio Brasil foi o melhor classificado entre o grid da Challenge Rookie, cruzando a linha de chegada na 12ª colocação na corrida da tarde deste domingo.

No sábado, a vitória da corrida 1 da Sprint Challenge ficou com Marcelo Tomasoni, que converteu a pole em triunfo. Após o fim do pódio, foi realizado o sorteio das posições que seriam invertidas no grid do domingo. As opções são 6, 7 ou 8 colocações e Tomasoni tirou o número 8. Com isso, a pole position deste domingo ficou com Josimar Júnior.

Na largada, Tomasoni escapou da pista e criou uma confusão, que levou aos abandonos de Lester e Ramos, forçando o acionamento do SC. Neste momento, Leite liderava, com Junqueira em segundo, Bassani em terceiro, Urubatan em quarto e Mohr em quinto.

A relargada aconteceu após dez minutos sob o SC. Leite rapidamente passou a ser pressionado por Junqueira, com Bassani na cola.

Leite começou a abrir vantagem, mas logo viu a situação mudar devido a mais uma intervenção do SC, devido ao acidente entre Zanon e Josimar.

A bandeira verde voltou com quatro minutos para o fim. Leite manteve a ponta, mas viu Mohr pressioná-lo pela ponta, enquanto Junqueira era o terceiro.

No final, Sadak Leite soube segurar Cristian Mohr até a linha de chegada para vencer a prova 2 da Sprint Challenge. Urubatan Júnior foi o terceiro, com Antonella Bassani em quarto e Marcelo Tomasoni fechando o top 5.

Leite conquistou assim a vitória na geral e na Sport, enquanto Célio Brasil foi o vencedor na Rookie, terminando em 12º.

O grid da Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2023 em abril. Nos dias 15 e 16 de abril, os carros aceleram no circuito do Velocitta, no interior de São Paulo. No Motorsport.com e na Motorsport.tv, você acompanha a cobertura completa de uma das principais categorias do automobilismo nacional.

Confira o resultado final da corrida 2 da Porsche Sprint Challenge em Interlagos:

1 - Sadak Leite (Sprint Sport)

2 - Cristian Mohr (Sprint Challenge)

3 - Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

4 - Antonella Bassani (Sprint Challenge)

5 - Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

6 - Antonio Junqueira (Sprint Sport)

7 - Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

8 - SangHo Kim (Sprint Sport)

9 - Sebá Malucelli (Sprint Sport)

10 - Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

11 - André Gaidzinski (Sprint Sport)

12 - Célio Brasil (Sprint Rookie)

13 - Israel Salmen (Sprint Rookie)

14 - Júnior Dinardi (Sprint Sport)

15 - Luiz Souza (Sprint Rookie)

16 - Américo Lanzoni (Sprint Rookie)

17 - Eric Santos (Sprint Rookie)

18 - Josimar Júnior (Sprint Challenge)

19 - Gustavo Zanon (Sprint Sport)

20 - Artur Ramos (Sprint Sport)

21 - Walter Lester (Sprint Sport)

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music