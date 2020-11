A temporada 2020 ficará guardada para sempre nos pensamentos de Nelson Marcondes, o piloto do carro #199 na Porsche Cup unificou os títulos da GT3 Cup, sendo campeão geral e na Sport, um feito inédito na categoria.

Marcondes começou a temporada com a expectativa de vencer na classe Sport, mas os bons resultados e constância na temporada fizeram a história ser diferente.

Em entrevista ao Motorsport.com o campeão falou sobre como tudo aconteceu durante o ano.

"Eu estou muito orgulhoso. Se no começo do ano alguém me contasse que no fim do ano eu levaria os dois títulos, teria tantas vitórias na Sport, duas na principal, subir ao pódio em quase todas, diria que seria impossível".

"Mas tive muita gente que me ajudou. O Douglas, engenheiro que está desde o ano passado comigo, foi primordial para esse crescimento desde o aprendizado de 2019. “

O título na Sport veio de maneira antecipada, na sexta-feira e Marcondes precisava superar Nelson Monteiro e Urubatan Junior para conquistar o título geral.

Nelson contou que o acidente sofrido na primeira corrida deste sábado fez com que tudo ser tornasse muito mais difícil.

“Foi muito difícil. Tive um problema de manhã, era para ter sido mais fácil, não porque foi fácil, mas pelo tanto que trabalhei o ano todo para chegar de uma forma mais confortável. Mas não poderia ter sido diferente, foi com emoção".

"Larguei em 21º e cheguei em sétimo, foram 14 ultrapassagens. Mesmo não chegando entre os cinco primeiros na geral, foi uma atuação para coroar pelo menos para mim, pessoalmente. Foi uma atuação que me deixou muito orgulhoso, da corrida de hoje, e do ano todo, que foi muito constante."

Nelson Marcondes ainda pode ser campeão mais uma vez este ano, o piloto que faz dupla com Nelson Monteiro nas provas de Endurance da Porsche é o líder da competição que tem sua etapa final no dia 6 de dezembro, em Interlagos.

