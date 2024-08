Após uma pausa depois da passagem por Portugal, a Porsche Cup retorna ao Brasil para dar continuidade às disputas quentes pelo título. E o Autódromo de Interlagos recebe neste fim de semana a sexta etapa da temporada 2024, sendo esta a quinta e penúltima do campeonato Sprint, de provas de curta duração.

As classes Carrera Cup e Sprint Challenge realizam um fim de semana tradicional, com duas provas no sábado e no domingo, enquanto a classe-escola Sprint Trophy faz a penúltima etapa do campeonato com apenas uma corrida no domingo pela manhã.

Na Carrera Cup, Miguel Paludo chega a Interlagos na liderança do campeonato com 166 pontos, contra 161 de Marçal Müller. Chris Hahn é o terceiro com 146 enquanto Werner Neugebauer tem 143 e Thiago Vivacqua 123. Na subdivisão Sport, Lineu Pires lidera com 88 contra 81 de Peter Ferter e 75 de Chico Horta. Já na Rookie temos Gustavo Zanon na ponta com 95, enquanto Israel Salmen tem 81.

Já na Sport Challenge, Antonella Bassani lidera com 168 pontos, 18 à frente de Miguel Mariotti. Célio Brasil é o terceiro com 136, enquanto Sebá Malucelli e Gerson Campos fecham o top 5, empatados com 110 cada. Brasil está na ponta da Sport com 85, contra 76 de Malucelli e 53 de Matheus Roque e Caio Chaves. O jovem Chaves ainda lidera com folga na Rookie, tendo 102 contra 76 de Wagner Pontes.

Para fechar, a Sprint Trophy tem José Moura Neto na liderança com 51 pontos contra 39 de Gabriel Líber e 35 de Silvio Morestoni.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.

Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Sprint Trophy) Sexta-feira 13h20 - Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h15 - Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 15h10 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 08h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 09h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Treino Livre 2 (Sprint Trophy) Sábado 10h55 - Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 15h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 16h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Trophy) Sábado 16h45 - Corrida (Sprint Trophy) Domingo 10h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 14h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 14h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

