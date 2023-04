Carregar reprodutor de áudio

Logo na sequência da vitória histórica de Miguel Paludo na Carrera Cup, o grid da Sprint Challenge da Porsche Cup foi à pista do Velocitta para fechar as atividades do fim de semana. Em uma corrida movimentada, deu Antonio Junqueira.

Junqueira foi o vencedor geral e entre os pilotos da Challenge Sport, Já na Challenge Rookie, o triunfo foi de Eric Santos.

A largada foi confusa, dando a impressão de uma possível queima de largada generalizada. Com isso, Junqueira acabou sendo presa fácil para Mohr, que assumiu a ponta ainda na primeira curva, ficando para ser pressionado por Bassani, que saltou duas posições.

Após o fim da primeira volta, esses top 3 se mantinha bem próximo, tendo uma leve dianteira para Zanon e Urubatan, que completavam os cinco melhores colocados.

Aos poucos, Mohr começou a abrir na frente, passando de 2s de vantagem após os cinco minutos iniciais de prova, enquanto Junqueira precisava se preocupar com os avanços de Bassani. Já Tomasoni, que venceu duas das três corridas da Challenge até aqui e lidera o campeonato, ocupava apenas a oitava posição.

Na sequência, uma série de acontecimentos mudou a cara da prova. Primeiro, Bassani acabou rodando enquanto brigava pela segunda posição. Quase ao mesmo tempo, Mohr e Urubatan foram punidos com drive through por queima de largada.

Após Mohr e Urubatan pagarem a punição, Junqueira assumiu a ponta, seguido de Malucelli, Zanon, Tomasoni e Ramos.

A cinco minutos do fim da prova, Junqueira mantinha 2s para Malucelli, enquanto Tomasoni, que já era o terceiro, buscava reduzir a vantagem de 3s. Nesse momento, Urubatan tomou ainda outro drive through, agora por causa do toque com Bassani.

No final, Antonio Junqueira precisou somente controlar o ritmo para garantir a vitória na corrida 2 da Sprint Challenge, tendo Sebá Malucelli e Marcelo Tomasoni no top 3.

As atividades da Porsche Cup serão retomadas no mês de maio, com a primeira etapa Endurance da temporada em Interlagos, enquanto a próxima Sprint acontece em junho em Goiânia. No Motorsport.com e na Motorsport.tv você acompanha a cobertura completa do campeonato.

Confira o resultado final da corrida 2 da Porsche Sprint Challenge no Velocitta:

1 - Antonio Junqueira (Sprint Sport)

2 - Sebá Malucelli (Sprint Sport)

3 - Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

4 - Gustavo Zanon (Sprint Sport)

5 - Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

6 - Josimar Júnior (Sprint Challenge)

7 - Cristian Mohr (Sprint Challenge)

8 - Carlos Campos (Sprint Sport)

9 - Artur Ramos (Sprint Sport)

10 - Antonella Bassani (Sprint Challenge)

11 - Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

12 - SangHo Kim (Sprint Sport)

13 - Walter Lester (Sprint Sport)

14 - Eric Santos (Sprint Rookie)

15 - Luiz Souza (Sprint Rookie)

16 - Gabriel Vallone (Sprint Rookie)

17 - Israel Salmen (Sprint Rookie)

18 -Américo Lanzoni (Sprint Rookie)

19 - Célio Brasil (Sprint Rookie)

20 - Sadak Leite (Sprint Sport)

