Neste domingo, Miguel Paludo escreveu novamente seu nome na história da Porsche Cup. Heptacampeão, o piloto gaúcho venceu a segunda corrida da Carrera Cup no Velocitta para se tornar o maior vencedor da história da categoria.

Com 39 vitórias, Paludo empata com Constantino Júnior, que, até então, era o único detentor da marca. Agora líder da Carrera, Paludo pode se isolar nessa marca a partir do próximo triunfo que tiver na Porsche.

Para vencer de forma dominante neste domingo, Paludo teve que superar os rivais nas primeiras voltas, antes de abrir uma larga vantagem. Em entrevista ao Motorsport.com, Paludo explica que, apesar da vitória no domingo, o fim de semana foi repleto de desafios.

“Extremamente feliz com a performance de hoje. Ontem, a gente tinha velocidade, mas não tive a melhor posição de largada, então precisei atacar. E isso custa bastante nessa pista que é bem difícil de ultrapassar. Então foi o que deu”.

“[Para hoje] fiz alguns ajustes para hoje, porque eu sabia que na largada as pessoas tentariam ultrapassar na primeira curva. Eu achei que era prudente não arriscar. Na sequência a performance do carro veio e, junto com ela, o momento de atacar”.

“Fiz as ultrapassagens no momento certo e, daí em diante, foi cuidar do ritmo, conservar os pneus. Nada melhor que sair daqui com a vitória”.

Sobre o recorde, Paludo considera que a marca veio em cima de um trabalho construído corrida a corrida, e espera que as coisas não parem por aí.

“Estou muito feliz por ter atingido essa marca. Quando eu cheguei na categoria, eu não tinha isso como ambição. Era corrida a corrida e as coisas foram se encaixando ao longo dos anos. Com certeza essas vitórias e conquistas trazem junto esses números. Então fico muito feliz por ter alcançado mais uma hoje, e que seja a primeira de muitas no ano”.

