Em meio a uma movimentada e caótica prova da Sprint Challenge no Velocitta, Antonio Junqueira levou a melhor. Para o piloto da Porsche Cup, a vitória deste domingo pode ser descrita como um “sonho”.

Junqueira largou na pole na corrida deste domingo, aproveitando-se do sorteio de inversão de posições. Após perder a liderança no começo da prova, ele viu Cristian Mohr e Urubatan Júnior recebendo punições por queima de largada, enquanto Antonella Bassani sofreu um toque de Urubatan e rodou.

Com isso, ele pulou para a ponta e dali não saiu mais, garantindo uma importante dupla vitória: na geral da Sprint Challenge, e em sua classe, a Sport. Em entrevista ao Motorsport.com, ele resumiu seu domingo.

“Para minha sorte, os problemas [no domingo foram ficando para trás e eu consegui administrar. Fui conversando com meu coach, que ia passando informações”.

“Eu sofri com o calor, com as mudanças no carro, o asfalto abrasivo, então depois da quinta volta já era outro carro e eu precisei aprender com isso, mudar o modo como eu freava, acelerava, para manter a diferença. Foi uma corrida muito desafiadora, inclusive no psicológico, mantendo a concentração”.

Segundo Junqueira, as condições climáticas das mais diversas que marcaram o fim de semana no Velocitta também dificultaram o trabalho.

“No quali eu não tive um bom resultado, porque eu não tinha andado antes com pneu slick aqui, só com chuva. Então eu demorei para entender a aderência do carro. Eu larguei em 14º, mas tive uma primeira volta muito boa e fui construindo em cima disso”.

“Acabei em sexto e a inversão de grid veio como um presente em um dia especial, por ser o aniversário da minha filha mais nova, Helena”.

Ele termina falando sobre a sensação de obter uma vitória geral na Sprint Challenge: “É fantástico. É o sonho de qualquer piloto cruzar a linha de chegada em primeiro na geral, à frente desse grid de muita qualidade. Andar na frente foi realmente um desafio, mas ajudou a mostrar que eu tenho potencial para brigar nas próximas etapas na geral”.

