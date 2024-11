A Porsche Cup Brasil fechou a temporada 2024 neste sábado com um movimentado 500km de Interlagos. No final, a vitória da prova ficou com Alceu Feldmann e Gui Salas, mas o título da Carrera Cup ficou com Werner Neugebauer e Rubens Barrichello, que levantaram o caneco apesar de um fim dramático, com um pit stop não programado na volta 100 de 117.

Já na Sprint Challenge, o título ficou com a dupla Sadak Leite e Fábio Carbone.

Na largada, Muller / Elias se posicionaram mal e acabaram perdendo a ponta para Camilo / Mello / Chaves. Mas logo tivemos o primeiro acionamento de SC. Na terceira volta, Souza / Bonifácio pararam no muro após um outro incidente envolvendo Herrmann / Baptista. Souza acabou não tendo como evitar o muro ao desviar. Ainda sob o primeiro SC, o trio de Menossi / Collet / Piquet acabou ficando parado na pista momentaneamente.

A relargada veio na volta 4, mas logo tivemos mais um SC. As duplas de Fefo e Dudu Barrichello e Ferter / Nunes se chocaram e pararam na grama, levando ao abandono de ambos. Nesse período, a direção de prova anunciou que a relargada de Camilo / Mello / Chaves estava sob investigação, recebendo posteriormente um drive through de punição.

O SC seria retirado na volta 10, mas ele precisou ser mantido na pista por conta de uma confusão entre Osman / Sousa e Horta / Freire, com a primeira dupla precisando abandonar. O choque entre os dois ainda causou vazamento de óleo no início da Subida do Café, levando a um trabalho de remoção pelos fiscais.

Após mais uma breve relargada, o quarto acionamento do SC. Cifali / Guedes / Aguiar e Monteiro / Alcaraz / Mauro acabaram perdendo o ponto de frenagem no fim da reta principal em meio a uma disputa e, com isso, foram parar na barreira de pneus, com o segundo trio ficando embaixo dos pneus.

Mesmo sob SC tivemos a primeira das cinco janelas obrigatórias de boxes, com a grande maioria dos pilotos optando por entrar imediatamente, temendo a saída do carro de segurança nesse momento. No momento da relargada, na volta 29, Feldmann / Salas lideravam, à frente de Mello / Camilo / Chaves e Barrichello / Neugebauer.

O quinto acionamento do SC veio na volta 30, quando Pires / Gresse / Hahn ficaram presos na brita após um toque de Júnior / Ramalho. E, na reta principal, Gaidzinski / Moura Neto ficava parado na área de escape antes do S do Senna.

A segunda janela de pit stops foi aberta na volta 40 e, nesta, problemas para Neugebauer / Barrichello. A dupla saiu dos pits um décimo antes do mínimo e, por isso, foram punidos com 6s para a parada seguinte.

Na volta 57 tivemos o fim do primeiro segmento, que distribui pontos para os pilotos. Neugebauer / Barrichello foram os vencedores na geral, com Regadas / Giassi levando a melhor na Carrera Sport e Costa / Vivacqua / Campos na Carrera Rookie. Na Sprint Challenge e na Challenge Sport, deu Baptista / Rookie, com Gonçalves / Soares / Reina na Challenge Rookie.

Logo na sequência abriu-se a terceira janela de pit stops, encerrada na volta 63, Paludo / Hellmeister lideravam no geral, com Regadas / Giassi em segundo e Barrichello / Neugebauer em terceiro e Elias / Muller em quarto. Na Challenge, Leite / Carbone / Meira vinham à frente em 18º.

Mas, logo na sequência, uma reviravolta na briga pelo título, Muller / Elias sofreram um estouro de pneu, forçando-os a uma parada não programada. Outra dupla que voltou a crescer foi Feldmann / Salas, que foi escalando o pelotão, ultrapassando Barrichello / Neugebauer e iniciando a caça a Giasse / Regadas.

Na volta 75 de 117, próximo da quarta janela de boxes, Salas / Feldmann lideravam com 7s3 para Giassi / Regadas, líderes da Carrera Sport, com Paludo / Hellmeister em terceiro, Barrichello / Neugebauer em quarto e Giaffone / Ramos em quinto. Abreu / Sanchez, em sétimo, lideravam na Carrera Rookie. Na Sprint Challenge, a ponta era de Casagrande / Neto, que estavam à frente na geral e nas subdivisões Sport e Rookie.

Com Giassi / Regadas tendo problemas e precisando trocar o carro pelo reserva, Salas / Feldmann se viram muito pressionados por Paludo / Hellmeister, próximo da quinta e última janela de boxes, aberta na volta 97. A dupla do carro #7 conseguiram a ultrapassagem e rapidamente dispararam na frente. Os dois abriam 14s para Neugebauer / Barrichello, com Ramos / Giaffone em quarto e Salles / Suzuki em quinto. Em 18º, Casagrande / Neto seguiam na ponta da Sprint Challenge.

Em um momento surpreendente, na volta 101, Barrichello / Neugebauer voltaram aos boxes, já que o bicampeão da Stock tinha a impressão de que havia um furo de pneu. Eles retornaram à pista em 15º, logo atrás de Muller / Elias, retomando a briga pelo título.

No final, Alceu Feldmann e Gui Salas foram os grandes vencedores dos 500km de Interlagos, com Miguel Paludo e Allan Hellmeister em segundo e Franco Giaffone e César Ramos. Átila Abreu e Léo Sanchez venceram na Carrera Rookie em sexto, enquanto Tony Kanaan e Carlos Campos levaram pela Carrera Sport, em sétimo. Em 17º, Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande venceram na Sprint Challenge e nas subdivisões Sport e Rookie.

Mas o título Endurance da Carrera Cup ficou com Werner Neugebauer e Rubens Barrichello, que terminaram em 13º. E na Sprint Challenge, deu Sadak Leite e Fábio Carbone.

Já nos títulos Overall, que somam os resultados da Sprint com a Endurance, Marçal Muller levou a melhor na Carrera Cup, enquanto Sadak Leite foi o campeão na Sprint Challenge.

Confira o resultado final dos 500km de Interlagos:

1 – Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup)

2 – Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

3 – Franco Giaffone e Cesar Ramos (Carrera Cup)

4 – Pedro Boesel e Ricardo Maurício (Carrera Cup)

5 – Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

6 – Leonardo Sanchez e Átila Abreu (Carrera Cup Rookie)

7 – Carlos Campos e Tony Kanaan (Carrera Cup Sport)

8 – Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

9 – Célio Brasil, Israel Salmen e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

10 – Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet Jr. (Carrera Cup Sport)

11 – Sebá Malucelli, Marcos Gomes e Xandinho Negrão (Carrera Cup Rookie)

12 – Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

13 – Werner Neugebauer e Rubens Barrichello (Carrera Cup)

14 – Marçal Muller e Enzo Elias (Carrera Cup)

15 – Bruno Campos, Nicolas Costa e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Rookie)

16 – Rodrigo Mello, Thiago Camilo e Caio Chaves (Carrera Cup)

17 – Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Sprint Challenge Rookie)

18 – Sadak Leite, Fabio Carbone e Vitor Meira (Sprint Challenge)

19 – Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge Sport)

20 – Matheus Roque e Felipe Baptista (Sprint Challenge Sport)

21 – Luiz Landi, Tom Filho e Bruno Xavier (Sprint Challenge Rookie)

22 – Cláudio Reina e João Gonçalves e Digão Soares (Sprint Challenge Rookie)

23 – Nelson Marcondes, Luiz Razia e Gianluca Petecof (Carrera Cup Sport)

24 – Eric Santos e Gabriel Robe (Sprint Challenge Rookie)

25 – Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

26 – Marcos Regadas e Jeff Giassi (Carrera Cup Sport)

27 – Iago Garcia e Tiago Gonçalves e Miguel Caetano (Sprint Challenge Rookie)

28 – André Gaidzinski e José Moura Neto (Sprint Challenge Rookie)

29 – Giuliano Bertuccelli, Pietro Rimbano e Eduardo Taurisano (Sprint Challenge Sport)

30 – Lineu Pires, Beto Gresse e Christian Hahn (Carrera Cup Sport)

31 – Antonella Bassani, Leticia Bufoni e Cecília Rabelo (Sprint Challenge Rookie)

ABANDONARAM:

Nelson Monteiro, Ramon Alcaraz e Márcio Mauro (Carrera Cup Rookie)

Piero Cifali, Edu Guedes e Pedro Aguiar (Carrera Cup Rookie)

Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

Fefo Barrichello e Dudu Barrichello (Carrera Cup)

Eduardo Menossi, Caio Collet e Pedro Piquet (Carrera Cup Rookie)

Luiz Souza e Bruno Bonifácio (Sprint Challenge Sport)

