A Porsche Cup Brasil realiza neste sábado os 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2024. E em um início caótico, com quatro entradas do safety car com menos de 18 voltas, um acidente acabou se destacando com dois carros envolvidos, um deles tendo o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes entre os pilotos.

Com 15 voltas transcorridas, a direção de prova havia liberado a pista em bandeira verde novamente mas, em uma disputa no fim da reta principal, Piero Cifali, que divide o carro com Guedes e Pedro Aguiar, e Nelson Monteiro, do trio com Ramon Alcaraz e Márcio Mauro, acabaram passando reto na freada da entrada do S do Senna, batendo na barreira de pneus.

Veja o momento do acidente:

Enquanto o carro de Guedes ficou do lado de fora da barreira, o de Monteiro entrou embaixo da barreira de pneus, forçando a entrada do safety car pela quarta vez na prova para a retirada dos Porsches.

As imagens da transmissão mostraram que tudo estava bem com os pilotos, que saíram do acidente sozinhos, sem necessidade de auxílio médico.

