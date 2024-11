Rubens Barrichello e Interlagos viveram uma relação tumultuosa ao longo dos anos. Tendo vivido em frente ao autódromo durante boa parte de sua vida, o piloto via o circuito da capital paulista como uma extensão de sua própria casa.

Mas, após sua chegada à Fórmula 1, nos anos 1990, o brasileiro acumulou experiências traumáticas em Interlagos, incluindo uma pane seca que o impediu de uma potencial vitória no GP do Brasil de 2003.

Agora, fora da F1, Barrichello vem fazendo as pazes com Interlagos. Em 2022, ele conquistou seu bicampeonato da Stock Car no circuito e, no último sábado (16), ele e Werner Neugebauer faturaram o título da Porsche Cup Endurance, após um dramático 500km de Interlagos, marcado por um susto com o pneu próximo do fim da prova.

Em coletiva após o fim da prova, um emocionado Barrichello comentou sobre a sensação de conquistar mais um título em Interlagos.

"Interlagos é um prêmio para mim. Eu quero ser enterrado aqui mesmo. Enterrado não, porque eu quero ser cremado, então jogar minhas cinzas aqui. Façam um furo no asfalto, enterrem, façam o que quiser. Interlagos é muito, muito importante para mim. Por 20 anos da minha vida eu morei do outro lado da rua, passei toda a minha infância".

O campeão da Porsche Endurance inclusive retomou uma declaração feita após a conquista da Stock em 2022, de que Interlagos estava “devolvendo um pedaço meu” com aquele título.

"[Está devolvendo] Mais um pouco. Não tenha dúvidas de que em 2003 [no GP do Brasil], acabar a gasolina, ainda é um momento entalado. Fica entalado. Aquele momento não volta mais atrás. Então você vai falar, não sei quantos anos você [Werner] tinha, mas você deve ter sofrido igual por mim. Como todo mundo. Eu poderia falar, Interlagos, sua filha da mãe. Mas Interlagos é muito boa para mim".

EXCLUSIVO: Como ENZO FITTIPALDI quase chegou à F1 e bastidores da PORSCHE CUP com PEDRO BOESEL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!