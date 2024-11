Neugebauer faz Grand Chelem na 500ª corrida da Porsche Cup Brasil

Nesta quarta-feira (13) os pilotos da Porsche Carrera Brasil foram para a pista pela última prova da temporada do campeonato Sprint. A corrida, que seria disputada como preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos, teve como pole position Werner Neugebauer.

O piloto do #8 da Mahrte Racing Team venceu e ainda cravou a melhor volta da corrida, conquistando o Grand Chelem. Com a vitória, Werner teve a sua quarta vitória na temporada e fecha o ano como maior vencedor das provas curtas.

Como resultado da etapa o gaúcho termina com a quarta colocação na primeira corrida e a vitória na segunda prova. Neugebauer também quebrou o recorde da pista na categoria quando cravou sua volta em 1:33.926 na classificação. Na corrida desta quarta-feira, Werner largou bem e dominou a prova durante todo o tempo.

“Foi uma temporada muito boa que a gente mostrou que tinha ritmo para chegar aqui disputando o título. Infelizmente por um erro meu em Portugal nos tirou essa chance, mas pelo menos mostramos potencial e fomos os maiores vencedores da temporada. Agora temos a Endurance no final de semana e é nisso que vamos focar”, analisou Werner, que tem dois títulos na categoria – Sprint em 2018 e Overall em 2019.

Para a terceira – e última – etapa do campeonato de corridas longas, Werner divide o carro com Rubens Barrichello. A dupla está empatada na liderança do campeonato e busca o título inédito na competição. A prova de 500 Km tem largada marcada para a tarde de sábado (16), com transmissão da Motorsport.tv Brasil.

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!