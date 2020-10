Paludo sobre rodada tripla da Porsche: “Muda a dinâmica do campeonato, mas todo mundo está de acordo”

A Porsche Cup desembarca em Interlagos para a disputa da quarta etapa, terceira do campeonato de Sprint, com três corridas no final de semana.

Miguel Paludo, líder da competição com 76 pontos, seis a mais que Alceu Feldmann falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre a dinâmica do campeonato com a rodada tripla.

“Na verdade, não muda tanto para a etapa, mas muda para o campeonato porque vai ser adicionada uma prova e isso pode mudar o resultado do campeonato tanto pra melhor quanto para pior. Então, é uma loteria pra todo mundo, pode chegar na última etapa e você estar um ponto na frente do segundo e perder o campeonato, como pode acontecer o inverso. Eu acho que vai mudar um pouco a dinâmica do campeonato, mas todo mundo está de acordo, inclusive eu. Pra mim, que sou o líder não é tão bom, mas tem 2 descartes, várias coisas que podem mudar no final.”

O piloto também falou sobre a relação de carinho que tem com o icônico autódromo da capital paulista.

“Eu tenho um carinho especial por Interlagos, sempre tive bastante sucesso aqui e eu adoro muito voltar pra Interlagos. Então, eu fiquei feliz uma vez que a categoria teve que trocar do Velocitta pra cá e esse ano tivemos quatro corridas aqui eu consegui duas vitórias, então estou muito motivado.”

Miguel Paludo já venceu 14 vezes em Interlagos, caso vença as três corridas deste final de semana se tornará o maior vencedor da história da categoria na pista. O recorde atual é de Ricardo Baptista, que conta com 16 triunfos.

A rodada tripla da Porsche Cup tem início nesta sexta-feira (02), com as provas da Carrera e GT3 Cup. O Motorsport.com transmite as provas a partir das 16h, ao vivo.

Veja como foi a primeira etapa da Porsche Cup Endurance no Velocitta