A Porsche Cup inicia nesta sexta-feira (02), em Interlagos, a primeira das três corridas do final de semana, na categoria GT3 Cup.

Essa será a quarta etapa do campeonato e terceira da Sprint em 2020.

Marco Billi, atual líder na GT3 Cup, falou em Interlagos com exclusividade ao Motorsport.com sobre sua expectativa para a rodada do final de semana.

“O objetivo é manter a liderança, espero que essa prova extra não mude muito na disputa. O foco é sempre ganhar e pontuar o máximo possível para ser campeão no final do ano.”

Originalmente a quarta etapa da Porsche Cup seria disputada no autódromo do Velocitta e o piloto também falou sobre a mudança de calendário que fez com Interlagos sediasse até agora todas as provas de Sprint da temporada.

“Eu tenho um pouco mais de dificuldade de correr em Interlagos, é uma pista que tem suas manhas. Muitos pilotos treinam e correm aqui em outras categorias também então outros pilotos têm mais a mão da pista.”

“Pessoalmente, eu prefiro correr em outras pistas onde o pessoal não anda tanto, assim tenho um desempenho melhor também. Mas Interlagos é uma pista com muita história e desafiadora. Na última etapa fomos bem aqui e espero conseguir continuar com os bons resultados.”

A rodada tripla da Porsche Cup tem início nesta sexta-feira (02), com as provas da Carrera e GT3 Cup. O Motorsport.com transmite as provas ao vivo a partir das 16h, diretamente do autódromo de Interlagos.

