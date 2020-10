Porsche Cup adere ao Outubro Rosa e carros terão novidades; confira

A Porsche Cup chega à Interlagos para a disputa da terceira etapa da Sprint, marcada pela primeira rodada tripla do campeonato.

Seguindo uma tendência mundial, a categoria também está participando da campanha Outubro Rosa e neste mês colocará seus carros na pista com os faróis rosa.

O objetivo é promover o debate e compartilhar informações sobre o câncer de mama e câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, contribuindo para a redução da mortalidade.

Em entrevista exclusiva para o Motorsport.com no autódromo de Interlagos, Dener Pires, promotor Porsche Cup , falou sobre a importância de desta campanha.

“Qualquer campanha para a saúde, que faça bem à humanidade, todo mundo tem obrigação de aderir, eu acho isso. A gente que tem um campeonato com uma exposição muito grande temos um meio para levar essa conscientização para todo mundo que está aqui dentro, para os que assistem na televisão, eu entendo como uma obrigação fazer isso. A categoria sempre apoiou o outubro rosa e vai apoiar novamente, espero que isso seja mais uma parte para conscientizar as pessoas que seguem nosso campeonato.”

Além da campanha do Outubro Rosa, Dener também falou sobre os desafios de realizar um evento sem público e seguindo os protocolos de prevenção ao contágio do coronavírus diante da atuação situação sanitária do país.

“Esse é um momento delicado e a questão não é só não trazer público. É todo mundo que está aqui estar testado com PCR, todas as normas de distanciamento social cumpridas e é muito mais caro e trabalhoso fazer um evento deste jeito. Temos uma retração do mercado, de patrocínios, de tudo e temos que continuar trabalhando e mostrar que principalmente temos um veículo de comunicação na mão, é nossa responsabilidade levar a informação de forma consciente ao público.”

A rodada tripla da Porsche Cup tem início nesta sexta-feira (02), com as provas da Carrera e GT3 Cup. O Motorsport.com transmite as provas ao vivo a partir das 16:00, diretamente do autódromo de Interlagos.

