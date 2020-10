Porsche GT3 Cup: Nelson Monteiro triunfa novamente em Interlagos

Nelson Monteiro foi o grande vencedor da última corrida da rodada tripla da Porsche GT3 Cup em Interlagos. Ele superou Márcio Mauro restando cerca de oito minutos para o final e segurou a pressão do carro #11 até o final.

Foi a segunda vitória de Monteiro no fim de semana, já que ele triunfou na prova 1 de sexta-feira. Cesar Urnhani foi o terceiro. Nelson Marcondes, que terminou a corrida em quart, foi o vencedor na classe Sport.

A Corrida

A terceira prova da Porsche GT3 Cup em Interlagos teve inversão dos oito primeiros colocados no grid. Com isso, a posição de honra ficou com Márcio Mauro, acompanhando por Zeca Feffer.

O restante do top-8 do grid foi composto por Cesar Urnhani, Urubatan Junior, Marco Billi, Nelson Monteiro, Nelson Marcondes e Lucas Salles.

Na largada, Márcio Mauro manteve a primeira posição enquanto Cesar Urnhani conquistou o segundo lugar após uma ultrapassagem por sobre Zeca Feffer na Curva do Lago.

Na segunda passagem pela pista, Urubatan Junior abandonou enquanto Nelson Marcondes assumia a sexta posição após ultrapassagem sobre Marco Billi. Na mesma volta Nelson Monteiro ultrapassou Zeca Feffer na entrada do “S”do Senna e assumiu a terceira colocação.

Na terceira volta, Francisco Horta tentava ultrapassar Leonardo Sanchez no fim da reta dos boxes, na busca pela 11ª posição. Na entrada do “S” do Senna Horta retardou a freada, mas perdeu o controle e rodou, Sanchez acabou rodando na sequência.

Na quinta volta, Nelson Monteiro alcançou Cesar Urnhani e decretou aberta a temporada de caça em busca da segunda posição. Monteiro foi neutralizado em suas tentativas e Marcondes, quarto colocado, também entrou na disputa.

Na categoria Sport, Neslon Marcondes liderava, seguido por Eduardo Menossi e Ayman Darwich.

Na volta sete, Nelson Monteiro ultrapassou Urnhani e garantiu a segunda posição na prova colocando por dentro do carro #26 no final da reta dos boxes. Rapidamente o piloto do carro #87 alcançou o líder Márcio Mauro e iniciou a pressão em busca da liderança.

Na volta seguinte, na curva da junção, Monteiro se aproximou de vez do líder e na curva do café assumiu a ponta da prova. Mauro ainda tentou o contragolpe no “S”do Senna, mas foi neutralizado pelo adversário.

Na classe Sport, Leonardo Sanchez assumia a terceira colocação após ultrapassagem sobre Danilo Menossi. O piloto do carro #15 vinha e grande recuperação após cair para oitavo na categoria.

A sequência da prova foi com Márcio Mauro tentando recuperar a primeira posição de Nelson Monteiro. O piloto do carro #11 chegou a fazer a melhor volta da prova na passagem número 12.

Na 14ª volta Marcondes tentou ultrapassar Cesar Urnhani em busca do terceiro lugar, no entanto, o piloto do carro #99 retardou demais e freada no “S”do Senna e Urnhani retomou a posição.

Após 16 voltas completadas, Nelson Monteiro venceu a corrida três em Interlagos, Márcio Mauro foi segundo, Cesar Urhani o terceiro. Completaram o top cinco Neslon Marcondes e Marco Billi.

Na classe Sport Marcondes venceu pela segunda vez no final de semana, seguido por Danilo Menossi e Eduardo Menossi.

Resultado (top-10)

1-Nelson Monteiro

2-Márcio Mauro

3-Cesar Urnhani

4-Nelson Marcondes

5-Marco Billi

6-Lucas Salles

7-Zeca Feffer

8-Danilo Menossi

9-Eduardo Menossi

10-Paulo Totaro

Veja como foi

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?