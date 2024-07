Maior vencedor da história da Porsche Cup C6 Bank e dono do maior número de títulos, Miguel Paludo ampliou seu recorde ganhando a corrida 2 da Carrera Cup no Estoril. O gaúcho, vencedor de nove campeonatos com os carros de competição mais produzidos no planeta, agora venceu pelo menos uma vez por temporada nos últimos dez anos. Ele agora acumula 42 vitórias, considerando corridas de curta e longa duração no evento.

De quebra, o gaúcho assumiu a liderança do campeonato dos carros da geração 992. Considerando os resultado de pista, antes da deliberação dos comissários Paludo tem 166 pontos, contra 159 de Marçal Muller, que terminou a prova na quinta colocação.

O segundo lugar ficou com Thiago Vivacqua, repetindo o resultado da véspera. O piloto do Porsche #10 mostrou todo conhecimento da pista onde mais competiu na carreira e foi o maior pontuador do fim de semana. Peter Ferter foi terceiro, vencendo na Sport, com Christian Hahn e Muller fechando o pódio. Eduardo Menossi repetiu a vitória da véspera na Rookie, com 13º lugar no geral.

Pela classe Challenge a corrida foi marcada por seguidas intervenções do carro de segurança. Quem prevaleceu neste contexto foi Leonardo Herrmann, vencendo pela primeira vez na carreira e assegurando a vitória na Sport. Celio Brasil foi segundo colocado, com formidável escalada de 14 posições. Antonella Bassani terminou em terceiro, abrindo mais vantagem na liderança do campeonato.

O ex-líder, Miguel Mariotti, vítima de acidente na véspera, competiu com carro reserva da geração 991.1 e avançou espantosas 16 posições para seguir Antonella de perto na tabela de pontos.

Gerson Campos completou o pódio em quinto lugar, selando seu melhor fim de semana nas corridas de sprint. Pela Rookie, a vitória ficou com Wagner Pontes.

Agora a Porsche Cup C6 Bank retorna ao Brasil. A próxima etapa é a penúltima jornada de sprint de 2024 e acontece em Interlagos, em 24 e 25 de agosto.

Como foram as corridas

Carrera Cup:

Punição aplicada pelos comissários depois da corrida de sábado mandou Marcos Regadas do oitavo para 11º, com o acréscimo de 10s ao seu tempo de prova. Consequentemente, o oitavo posto e o direito de liderar o pelotão no domingo ficou com o #888, de Lineu Pires. Miguel Paludo saiu ao seu lado, com Marçal Muller em terceiro.

Apesar de alguma umidade ainda na pista, os carros largaram normalmente em fila dupla e todos equipados com pneus Michelin para piso seco.

No apagar das luzes, Pires antecipou a freada e Paludo atacou por fora para liderar. Peter Ferter, Raijan Mascarello e Franco Giaffone também passaram Pires. Já Muller ficou encaixotado atrás do pole e logo estava sob ataque de Christian Hahn.

Paludo fechou a volta inaugural em primeiro, seguido de Ferter (liderando na Sport), Raijan, Giaffone e Pires. Muller era sexto. Eduardo Menossi liderava na Rookie, com 15º lugar no geral.

O safety-car então foi ativado para resgate do carro de Israel Salmen, que havia feito contato com o guard rail na freada da curva 1.

A relargada veio na volta 5 e Paludo tratou de abrir vantagem. Mas o nome da relargada foi Thiago Vivacqua, avançando de oitavo para quarto. E na volta seguinte o #10 passou Giaffone para ser terceiro, mesmo balançando seu Porsche na freada da curva 1.

E mais uma vez o safety-car foi acionado, agora para resgate do carro de Gustavo Farah batido no fim da reta. O top5 vinha com Paludo, Ferter, Vivacqua, Giaffone e Muller. Ferter era o melhor Sport, enquanto Menossi, em 16º segurava a dianteira na Rookie.

A relargada foi dada na abertura da volta 7, novamente com Paludo abrindo. Vivacqua logo passou Ferter, enquanto Muller e Hahn deixaram Giaffone para trás.

E mais uma vez foi necessária a presença do carro de segurança, após contato entre dois competidores na chicane mais lenta do traçado de 4.182m.

A nova relargada veio na volta 11, com menos de 3 minutos restando na contagem regressiva de 25 minutos para início da volta final. Paludo abriu gap sobre Vivacqua, que precisou se defender de Ferter. Logo atrás, Muller e Hahn vinham emparelhados por quase meia volta e chegaram a se esfregar, até que o #26 cruzou a chicane, passando o #544 por fora do traçado. Muller então tentou atacar para retomar o quarto posto na freada da curva 1, mas Hahn trancou a porta com autoridade.

Na volta final o carro de segurança precisou ser lançado mais uma vez. Assim Paludo venceu pelo décimo ano consecutivo, seguido por Vivacqua, Ferter (vencendo na Sport), Hahn e Muller. Em 13º, Menossi venceu na Rookie. Outro destaque da corrida foi Werner Neugebauer, terminando em nono depois de escalar 22 posições.

Challenge:

Com punições aplicadas após a corrida de sábado, Claudio Simão herdou o oitavo lugar e o direito de largar da pole ao lado de Lucas Locatelli. O pelotão se apresentou desalinhado na primeira tentativa de largada, e a direção de prova abortou o procedimento, determinando mais uma volta em regime de bandeira amarela.

Na segunda tentativa, Caio Castro tracionou muito bem e mergulhou por fora, avançando de quarto para a liderança. Leonardo Herrmann saltou de terceiro para segundo, com Gerson Campos saltando de sétimo para quarto.

O safety-car foi acionado após contato de SangHo Kim com Alceu Feldmann Neto na tomada da curva 1. A ordem na pista apontava Caio Castro, Herrmann, Simão, Gerson e Celio Brasil.

A relargada veio na abertura da volta 4, com ultrapassagem de Brasil sobre Gerson e de Antonella Bassani sobre Simão.

Os cinco primeiros na metade da prova eram: Caio Castro, Herrmann (liderando na Sport), Brasil, Gerson e Antonella. Em sexto Simão liderava na Rookie.

Herrmann e Brasil alcançaram o líder na abertura da volta 6, com Antonella atrás atacando Gerson.

Eis que Herrmann mergulhou no fim da reta Oposta. Caio Castro tentou fechar a porta e os caros se tocaram. O #23 avançou para a liderança e o #22 ficou atolado na brita, determinando mais uma entrada do carro de segurança. Celio Brasil foi para a vice-liderança. Antonella e Gerson adotaram trajetória evasiva, para não atingirem Caio Castro rodando. Melhor para a pilota do carro #72, que passou o #82 no lance. Como consequência, Claudio Simão entrou no top5, conservando a liderança na Rookie.

Ainda antes da relargada, a direção de prova anunciou investigação sobre o lance entre Castro e Herrmann.

A prova retornou à luz verde na abertura da volta 9, por pouco tempo. Na entrada da reta, Lucas Locatelli e Caio Chaves tiveram contato, com o #177 projetado em direção à barreira de proteção. Em incidente separado, Claudio Simão rodou antes da bandeira amarela ser novamente acionada.

Assim a ordem dos cinco primeiros indicava Herrmann, Brasil, Antonella, Mariotti e Gerson. Em sexto, Wagner Pontes liderava na Rookie.

A prova então relargou para mais uma volta de ação. Herrmann segurou a dianteira, enquanto Brasil se defendia de Bassani. Gerson atacou Mariotti por fora na tomada da curva 1 e depois na reta Oposta.

Herrmann venceu pela primeira vez na carreira, ganhando também na Sport. Brasil foi segundo, com Antonella em terceiro ampliando a vantagem na liderança do campeonato. De carro reserva após a batida de sábado Mariotti completou o pódio com Gerson Campos em quinto. Em oitavo, Wagner Pontes venceu na Rookie.

