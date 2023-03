Porsche: Tomasoni faz a pole da Sprint Challenge em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Logo após o quali da Carrera Cup, que terminou com a pole de Nicolas Costa, foi a vez do grid da Sprint Challenge ir à pista de Interlagos, dando sequência às atividades do sábado da Porsche Cup. No classificatório, Marcelo Tomasoni ficou com a pole position.

Tomasoni ficou com a pole geral, enquanto Júnior Dinardi foi o mais rápido entre os pilotos da Challenge Sport, largando em quinto e, pra fechar, Israel Salmen é o melhor classificado entre o grid da Challenge Rookie, saindo da 14ª posição na corrida da tarde deste sábado.

Para esta etapa, a sessão classificatória da Carrera Cup e da Sprint Challenge foi montada da seguinte forma: cada categoria (Rookie, Sport e Cup / Challenge) têm sessões de dez minutos para suas voltas rápidas. Os dez melhores colocados, independente da categoria na qual disputam, seguem para a disputa a pole position.

A sessão deste sábado forma o grid de largada apenas da primeira corrida, que acontece ainda hoje. O grid do domingo será formado pela inversão das posições, em número a ser definido por sorteio após o fim da prova do sábado.

Na sessão da rookie, foi Israel Salmen quem foi o mais rápido, marcando 01min41s078, quase 1s5 à frente de Célio Brasil, em segundo.

Na sequência, os pilotos da Sport assumiram a ponta sem maiores problemas. Sadak Leite foi o mais rápido com 01min39s813, seguido de Antonio Junqueira com 01min39s985.

Para fechar a primeira parte do treino, tivemos os pilotos da Challenge na pista. Com isso, o resultado final teve Marcelo Tomasoni em primeiro com 01min39s494, seguido por Cristian Mohr e Sadak Leite.

Completaram os dez pilotos classificados para a disputada pole position: Urubatan Júnior, Antonio Junqueira, Junior Dinardi, Gustavo Zanon, Miguel Mariotti, Sebá Malucelli e Artur Ramos.

A chuva resolveu dar as caras na reta final, criando desafios para os pilotos, com alguns rodando devido à pista úmida.

No final, Marcelo Tomasoni marcou o melhor tempo com 01min39s532 para garantir a pole. Urubatan Júnior foi o segundo, com Cristian Mohr em terceiro. Completaram o top 10: Miguel Mariotti, Júnior Dinardi, Antonio Junqueira, Sebá Malucelli, Sadak Leite, Gustavo Zanon e Artur Ramos.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Porsche Sprint Challenge em Interlagos:

1 - Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

2 - Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

3 - Cristian Mohr (Sprint Challenge)

4 - Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

5 - Júnior Dinardi (Sprint Sport)

6 - Antonio Junqueira (Sprint Sport)

7 - Sebá Malucelli (Sprint Sport)

8 - Sadak Leite (Sprint Sport)

9 - Gustavo Zanon (Sprint Sport)

10 - Artur Ramos (Sprint Sport)

11 - Antonella Bassani (Sprint Challenge)

12 - Josimar Júnior (Sprint Challenge)

13 - André Gaidzinski (Sprint Sport)

14 - Israel Salmen (Sprint Rookie)

15 - SangHo Kim (Sprint Sport)

16 - Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

17 - Walter Lester (Sprint Sport)

18 - Célio Brasil (Sprint Rookie)

19 - Eric Santos (Sprint Rookie)

20 - Luiz Souza (Sprint Rookie)

21 - Américo Lanzoni (Sprint Rookie)

