Este sábado foi bem diferente para os pilotos da Porsche Cup, isso porque ele precisaram definir a posição de largada para as duas corridas do fim de semana uma na sequência da outra. Desta maneira, Marçal Muller, da categoria Carrera, conseguiu conquistar duas boas posições para o fim de semana.

Atualmente, o piloto ocupa a segunda colocação na tabela, tendo cinco pontos a menos que o líder Miguel Paludo. Na segunda sessão classificatória, Muller conquistou a pole e terá vantagem sobre os outros competidores no domingo.

Após o feito, Marçal comemorou muito e disse que se sentiu bem com o carro e acredita que poderá ter um bom fim de semana.

"A equipe conseguiu me entregar um carro, eu consegui fechar os setores. Esse último quali não teve setores perfeitos, mas eu estou muito feliz de sair na primeira fila nas duas corridas".

O piloto ainda lembrou que não conquista a pole há algumas sessões, mas, ainda assim, se tornou o único a conquistar o feito seis vezes na temporada.

"Fazia tempo que eu não fazia uma pole, mas sempre consegui ficar brigando ali entre os três ou quatro primeiros, isso me beneficiou de chegar ao fim do campeonato com chance de ser campeão. Então, pole na penúltima etapa, etapa decisiva, me deixa muito feliz. E agora é focar nas corridas".

