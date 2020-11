Porsche Cup: Aguiar vence e Paludo conquista hexacampeonato

Miguel Paludo fez história neste sábado em Interlagos na Porsche Carrera Cup, o piloto do carro #7 conquistou o hexacampeonato da categoria após cruzar a linha de chegada na sétima posição. A corrida foi vencida pelo pole position Pedro Aguiar e foi marcada por belas disputadas em uma manhã ensolarada no autódromo paulista.

Na largada Pedro Aguiar manteve a liderança, seguido por Cristian Hanh, Marçal Muller e Miguel Paludo. No pelotão intermediário JP Mauro, Maurizio Billi e Eduardo Azevedo se encontraram no “S” do Senna, causando uma batida entre os três.

Fran Lara foi mais um dos pilotos que acabou perdendo a freada da primeira curva e na sequência abandonou a prova. Na terceira volta Werner Neugebauer que vinha na sétima posição foi superado por Lico Kaesemodel, Ricardo Baptista, Rouman Ziemkiewicz, Renan Pizii e Alceu Feldmann, caindo para da sétima para a 11ª colocação.

No pelotão da frente a briga pela segunda colocação era quente, Cristian Hahn tentou ultrapassar Enzo Elias na entrada do “S”do Senna e os pilotos se tocaram. Hanh foi superado por Marçal Muller e Enzo ainda perdeu o quarto lugar para Miguel Paludo.

Na quinta volta Werner Neugebauer entrou nos boxes a abandonou a prova com problemas no carro #7. Ao mesmo tempo Lico Kaesemodel colocou por dentro na curva da junção e assumiu a sexta posição da prova que era de Pedro Boesel.

Na categoria Sport Rouman Ziemkiewicz liderava, seguido pelo postulante ao título, Rodrigo Mello.

Faltando menos de dez minutos para o término da prova Enzo Elias passou a atacar Miguel Paludo em busca da quarta colocação. Paludo só precisava terminar prova sem tomar a bandeira preta para ser campeão, mesmo assim brigava pela posição.

Com a disputa do pentacampeão, Lico Kaesemodel se aproximou. Na entrada do “S” do miolo Enzo Elias superou Paludo e assumiu a quarta colocação, Lico aproveitou a carona e também ganhou mais uma posição na prova.

Na décima segunda volta de prova Miguel Paludo passou a perder rendimento, com isso foi superado por Ricardo Baptista e caiu para sétimo. Enquanto isso Marçal Muller se aproximava de Pedro Aguiar na briga pela liderança, a vantagem neste momento era inferior a um segundo.

Pedro Aguiar aguentou a pressão de Marçal e venceu a prova em Interlagos com meio segundo de vantagem. Miguel Paludo fechou a prova com a sétima posição e garantiu o hexacampeonato da Porsche Cup.

A Porsche Cup realiza mais duas provas nesta tarde em Interlagos e o Motorsport.com transmite ao vivo, a partir das 15 horas.

Confira o Top 10 da Corrida 2 da Porsche Carrera Cup:

1 - Pedro Aguiar

2 - Marçal Muller

3 - Cristian Hahn

4 - Enzo Elias

5 - Lico Kaesemodel

6 - Ricardo Baptista

7 - Miguel Paludo

8 - Alceu Feldmann

9 - Pedro Boesel

10 - Rouman Ziemkiewicz*

