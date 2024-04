Alceu Feldmann ganhou uma segunda função na Porsche Cup Brasil em 2024. Além de sua própria disputa na Carrera Cup, o piloto veterano também passa a supervisionar a carreira de seu filho, Alceu Feldmann Neto, que faz sua estreia na categoria, na classe Sprint Challenge.

Neste fim de semana, pai e filho dividem o box no Velocitta, e Alceu já teve que lidar com muitas emoções, especialmente após a batida de Neto na corrida do sábado, a qual o jovem piloto saiu sem ferimentos.

Em entrevista ao Motorsport.com, Alceu Feldmann Filho, o pai, falou sobre a emoção de estar correndo ao lado do filho..

“Ah, é bem diferente. A primeira corrida dele foi lá em Goiânia. Pintaram algumas emoções diferentes. Ele acabou indo para o pódio e eu senti uma coisa que eu não tinha sentido ainda em toda a minha carreira. Já fui campeão, campeão brasileiro e tudo. E nunca tinha sentido aquela emoção de ver ele lá”.

“Então, é diferente. O meu trabalho fica um pouco prejudicado, porque você começa a dar muita atenção para o filho e esquece de você. Não sei porque, mas acontece isso. Então, eu estou um pouco prejudicado no trabalho, mas estou bastante emocionado por ele. Essa aqui é a verdade”.

Mas Alceu afirma que, no autódromo, prefere manter o papel de pai, buscando não ser um coach do filho.

“O Neto já tem um coach profissional e um engenheiro cuidando dele. Na verdade, ele nem gosta que eu fale nada sobre isso. Eu estou deixando ele com toda liberdade com os engenheiros”.

Assim como outros pilotos estreantes da Porsche, Alceu Neto não teve uma carreira prévia nos karts, fazendo sua estreia direto na categoria. E, segundo o pai, a entrada no mundo do esporte teve um reflexo também em sua vida escolar.

“Ele teve uma evolução pessoal grande também, melhorou muito na escola, ano passado era só, de 13 ele tinha ficado com 12 vermelhas e esse ano ele tirou 10, 9 e 8, então melhorou muito ele como pessoa realmente”.

Neto corre em 2024 na Porsche usando o mesmo número #1 do pai, o que é possível, já que ambos correm em classes diferentes. Mas as homenagens não param por aí, com o jovem piloto fazendo uma celebração dupla a seu pai e a Ayrton Senna com a pintura do carro, alusiva à McLaren MP4/4

“ É a McLaren do Senna, mas é também uma pintura que meu pai usou um tempo atrás. Eu gostei e quis usar também. É uma homenagem dupla então”.