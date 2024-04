A Porsche Cup Brasil abriu o domingo de atividades no Velocitta com a prova da Sprint Trophy, a nova classe-escola da categoria. Largando da pole, Silvio Morestoni passeou pela pista e, mesmo com o SC no final, conquistou uma vitória com larga vantagem para José Moura Neto.

Gabriel Liber foi o terceiro, com Lucas Lucco em quarto e William Araújo completando o top 5, enquanto Letícia Bufoni foi a oitava.

Na Sprint Trophy, a largada é feita em movimento e em fila indiana, sendo que as ultrapassagens não são permitidas até um certo ponto da primeira volta. Com isso, Morestoni conseguiu sair na ponta sem problemas, enquanto Zylberman precisou colocar o carro na terra para evitar bater no piloto da frente.

Quando a prova, com duração de 20 minutos mais uma volta, chegava à metade, a disputa entre Stallone e Liber na primeira curva fez com que ambos rodassem. Os dois conseguiram sair, mas foi fim de prova para Stallone.

Com isso, Morestoni liderava com 10s para Moura Neto em segundo, com Heil em terceiro, Liber em quarto e Araújo em quinto, enquanto Lucco vinha em sexto e Bufoni caía para o nono lugar após rodar na primeira curva.

O SC ainda foi acionado a dois minutos do fim da corrida após Maurício Barros rodar no setor intermediário, mesmo com o piloto conseguindo retomar a trajetória sem problemas.

No final, a corrida ainda teve a última volta sob bandeira verde, e Sílvio Morestoni confirmou o passeio para garantir a vitória, com José Moura Neto em segundo, Gabriel Liber em terceiro, Lucas Lucco em quarto e William Araújo completando o top 5.

Confira o resultado final da corrida da Porsche Sprint Trophy:

1 – Silvio Morestoni (Sprint Trophy Sport)

2 – José Moura Neto (Sprint Trophy)

3 – Gabriel Líber (Sprint Trophy Sport)

4 – Lucas Lucco (Sprint Trophy Sport)

5 – William Araujo (Sprint Trophy Sport)

6 – André Cytrynbaum (Sprint Trophy)

7 – Neto Heil (Sprint Trophy Sport)

8 – Leticia Bufoni (Sprint Trophy Sport)

9 – Vitor Marques (Sprint Trophy Sport)

10 – Ricardo Zylbermann (Sprint Trophy Sport)

11 – Heverton Cardoso (Sprint Trophy Sport)

12 – Denis Ferrer (Sprint Trophy Sport)

13 – Maurício Barros (Sprint Trophy Sport)

ABANDONARAM:

Marcelo Stallone (Sprint Trophy)

