A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil entregou neste domingo no Velocitta uma prova emocionante do começo ao fim, marcada por incidentes e boas provas de recuperação. Alceu Feldmann entregou uma grande performance em meio às confusões para vencer, tanto na geral quanto na Sport.

Na Rookie, mais uma vitória de Leo Sanchez, em 16º.

Alceu largou bem e manteve a ponta, enquanto o vencedor do sábado, Vivacqua, saltou direto para a segunda posição. Mas o SC precisou ser acionado ainda na primeira volta, após o abandono de Hahn. O líder do campeonato sofreu um toque lateral de Antonella Bassani durante uma disputa no setor intermediário. O incidente foi imediatamente colocado sob investigação.

Durante a neutralização, Alceu Feldmann liderava, com Thiago Vivacqua em segundo. Miguel Mariotti havia caído para terceiro, com Antonella Bassani e Miguel Paludo completando o top 5. Mariotti era o líder da Sport, enquanto Leo Sanchez era o melhor posicionado dos Rookies, em 13º.

A bandeira verde voltou menos de duas voltas depois, e Paludo imediatamente partiu pra cima de Bassani, enquanto Vivacqua pressionava o líder Feldmann. Vivacqua foi com tudo na entrada do saca-rolhas, mas faltou espaço e os dois tocaram e espalharam. Isso deixou Mariotti na ponta, com Feldmann mantendo a segunda posição. Paludo, Josimar Júnior e Lineu Pires completavam o top 5. Outra prejudicada neste incidente foi Antonella, que caiu para nono por ter que ir para a grama.

Um dos grandes beneficiados do caos foi Marçal Müller. O atual campeão da Cup, que buscava uma vitória no sábado mas sofreu um furo no pneu, largou de 27º e, com cinco minutos, já era o décimo colocado.

Aos poucos, Mariotti e Feldmann foram se desgarrando dos demais. Enquanto eles estavam separados por apenas 0s5 após 12min de prova, Paludo já ficava a 2s1. Após muito estudar a linha do rival, Feldmann retomou a ponta a sete minutos do fim com uma bela ultrapassagem por dentro na curva um.

Enquanto Feldmann se afatava na ponta, Mariotti passava a ser pressionado por Paludo, com Josimar e Pires completando o top 5. Comparatto era o sexto e Marçal vinha em sétimo, na briga dos pilotos em corridas de recuperação. Porém, o SC precisou ser acionado novamente a 03min30s do fim após Gustavo Zanon perder o controle e bater na barreira na Curva da Mata.

A prova contou com uma última volta sob bandeira verde. No final, Alceu Feldmann garantiu a vitória, mesmo com Miguel Paludo em sua cola. Miguel Mariotti foi o terceiro, com Marçal Müller surpreendendo em quarto e Josimar Júnior completando o top 5. Alceu venceu na geral e na Sport, com Leo Sanchez triunfando na Rookie em 16º.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2025 no fim de abril, com sua primeira passagem em Interlagos no ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado da corrida 2 da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)

2 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

3 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

4 - Marçal Muller (Carrera Cup)

5 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

6 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

7 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

8 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

9 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

10 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

11 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

12 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

13 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

14 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

15 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

16 - Leo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

17 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

18 - Lucas Salles (Carrera Cup)

19 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

20 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

21 - Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

22 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

23 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

24 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

25 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

26 - Flavio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

27 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

28 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

29 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

Christian Hahn (Carrera Cup)

