A Porsche Cup Brasil inicia o domingo no Velocitta com a corrida de sua classe escola, a Sprint Trophy. Em uma disputa emocionante no fim, Neto Carloni se segurou do toque recebido de Pedro Villela na última volta para vencer mais uma no ano.

Na subdivisão Sport, Gabriel Guper foi o vencedor, em sétimo.

As corridas da Sprint Trophy têm uma dinâmica diferente das outras classes. Os pilotos fazem três voltas de apresentação antes da largada, feita em movimento e em fila indiana. Mas, pela primeira meia volta, a pista está sob bandeira amarela antes da verde ser acionada.

Nos minutos iniciais, Carloni, que vem fazendo a limpa na temporada até aqui, já abria 3s para Villela. A grande disputa da pista no começo da prova valia a quinta posição, com Letícia Bufoni pressionada por Nicholas Garfinkel e Gabriel Guper, que vinha na liderança da Sport.

Uma rápida bandeira amarela precisou ser acionada após Muzy perder o controle do carro e rodar no saca-rolhas. Apesar de ir para a grama, o piloto conseguiu retornar à pista sozinho, voltando em último. E, na metade da prova, um susto. Em meio a uma disputa, Reales rodou após perder o controle do carro. No susto, para evitar um choque, Valverde também rodou como forma de segurança.

Lá na frente, Carloni e Villela disparavam na frente. Com Villela se aproximando, baixando a diferença para 1s5, o terceiro colocado, Laurentys, já ficava a 10s de distância. Aos poucos, a vantagem do líder foi caindo até chegar a 0s4.

Na última volta, em meio a uma disputa intensa pela vitória, Villela acabou passando pela zebra alta na entrada do saca-rolhas e perdeu o controle, dando um toque em Carloni antes de rodar sozinho.

No final, Neto Carloni conseguiu salvar para garantir a vitória, com Sergio Laurentys em segundo, enquanto Pedro Villela passou em terceiro. Denis Ferrer e Letícia Bufoni completaram o top 5. Em sétimo, Gabriel Guper foi o vencedor da Sport.

A Porsche Cup encerra o fim de semana no Velocitta neste domingo. A partir das 12h as classes Carrera Cup e Sprint Challenge fazem as segundas corridas do fim de semana. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

Confira o resultado da corrida da Porsche Sprint Trophy no Velocitta:

1 - Neto Carloni (Sprint Trophy)

2 - Sergio Laurentys (Sprint Trophy)

3 - Pedro Villela (Sprint Trophy)

4 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

5 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

6 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)

7 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

8 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

9 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)

10 - Neto Heil (Sprint Trophy)

11 - Lucas Lucco (Sprint Trophy Sport)

12 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

13 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

14 - Fabricio Simões (Sprint Trophy Sport)

15 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

16 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

17 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

