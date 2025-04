Thiago Vivacqua foi o grande vencedor da primeira prova da Porsche Carrera Cup no Velocitta neste sábado. Mas, para chegar a isso, o piloto do carro #10 não teve vida fácil.

Vivacqua passou a primeira parte da prova perseguindo Marçal Müller. Mas após o atual campeão sofrer novamente um furo de pneu no primeiro setor, ele acabou assumindo a liderança e abrindo. As voltas finais foram marcadas por um traçado mais defensivo, com o multicampeão Miguel Paludo em sua cola até a bandeira quadriculada.

Em entrevista ao Motorsport.com, um exausto Vivacqua falou que viveu uma prova "muito complicada", e que um dos motivos por trás do triunfo está na estratégia de pneus.

"Uma prova bastante complicada no final. A gente sabe que o Velocitta é uma pista que desgasta muito os pneus. Eu, com meu engenheiro, optamos por uma escolha de pneu bem agressiva, rezando para terminar nos pontos. Claro que a vitória também foi um pouco consequência do furo [de pneu] do Marçal, mas se terminássemos em segundo também seria muito bom para o campeonato".

"Largamos bem, tínhamos um ritmo muito bom, mas eu sabia que meu problema não seria no início e nem no meio, seria no final. E foi o que aconteceu no final. Foi uma questão de gestão, um pouco de frieza, porque o Paludo realmente estava pressionando muito".

"Faltando cinco minutos para o fim, meu engenheiro falou que, se eu tivesse ritmo em 01min30s0, ou 29 alto, eu terminaria com a vitória, e foi isso que aconteceu. Precisei apenas focar em mim. No final, na útlima volta, eu estava protegendo. Eu sabia que, depois que eu passei do primeiro setor, dificilmente alguém conseguiria dar o bote para passar. Então no último setor eu estava mais tranquilo. Primeira vitória da temporada, mas terminar sob essa pressão não é fácil".

