O paddock da Porsche Cup em Interlagos ganhou um visitante de peso neste domingo. O campeão mundial de surfe e medalhista olímpico Ítalo Ferreira esteve presente no autódromo paulista acompanhando sua amiga, a piloto e skatista Letícia Bufoni.

Além de assistir à corrida de Letícia, que foi ao pódio na classe Sprint Trophy, o surfista deu uma volta em um dos carros da categoria de carona com a skatista.

Em entrevista ao Motorsport.com, Ítalo falou sobre a performance de Bufoni e como é acompanhar a emoção do lado de fora.

“É a minha primeira vez aqui na Porsche. Eu sou apaixonado pelo automobilismo. Quando existe performance e adrenalina eu estou acompanhando. E hoje tive prazer de acompanhar a Letícia [Bufoni], e ela foi muito bem na corrida. Ela é nova aqui, no meio dos caras, e é muito bom ver o quanto ela se dedica e bate de frente com todos”.

“Para mim é gratificante poder estar de perto acompanhando e sendo torcedor também. E sentindo o que as outras pessoas sentem quando estão do outro lado da tela me acompanhando nos campeonatos”.

E com a amiga deixando sua marca na categoria, o surfista não descarta uma aventura pelo automobilismo no futuro, mas coloca um pré-requisito: conquistar o bicampeonato mundial de surfe.

“Cara, não sei. Eu amo isso, amo velocidade, eu sou um atleta que gosta dos desafios, sou movido a adrenalina, então, realmente, automobilismo é uma combinação perfeita. Daqui para frente, o futuro só a Deus pertence. Mas a gente tem que traçar o nosso caminho e fazer as escolhas, então, talvez depois do segundo mundial [de surfe], vamos ver se tem algum Ítalo aí que pode estar pilotando algum desses carros”.

